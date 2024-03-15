Зникнення принцеси — стало відомо, чому Кейт Міддлтон довгий час не з'являється на публіці

Принцеса Уельська Кейт Мідллтон. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вже більше двох місяців не з'являється на публіці. За однією із конспірологічних версій, дружина принца Вільяма зникла через королівський любовний трикутник.

Про це повідомляє JetSetter.ua.

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За деякими чутками, справа далеко не у хворобі принцеси Уельської. Поговорюють, що Кейт отримала сильний нервовий зрив через зраду принца Вільяма.

Роман йому приписують із Роуз Генбері, яку він знав ще до одруження з Кейт.

Зраду Вільяма вже активно обговорюють протягом чотирьох років і ім'я Роуз Генбері добре відоме всьому вищому світу Лондона.

Коханка принца Вільяма Роуз Генбері. Фото: jetsetter.ua

Роуз дружина британського маркіза Девіда Чолмонделі, який є родичем Ротшильдів та старший за неї на 24 роки.

Вони виховують трьох спільних дітей: 14-річних Александра та Олівера і 8-річну Айріс.

Говорять, що принц Вільям декілька разів зустрічався із Роуз ще до одруження із Кейт.

Після весілля Роуз і Кейт навіть дружили, проте у 2019 році різко розірвали спілкування.

Любовний трикутник королівської родини. Фото: jetsetter.ua

Принцеса Уельська пробачила зради Вільяму, однак вивела із близького кола друзів Роуз.

Такий крок Кейт не зупинив принца Уельського і він продовжив спілкуватися з Роуз Генбері.

Любовний трикутник королівської родини. Фото: jetsetter.ua

Американський комік та телеведучий Стівен Колберт припустив, що у Кейт Міддлтон здали нерви від постійних зрад і вона захотіла розлучення. Однак, хвороба короля Чарльза та ймовірний перехід влади до Вільяма змінили її плани.

Сильний нервовий зрив та його наслідки не дають не дають зараз Кейт можливість з'явитися на публіці.

Нагадаємо, фото принцеси Уельської Кейт Міддлтон потрапило у скандал. А також ми писали, що дружину принца Вільяма помітили після операції.