Кейт Міддлтон вперше помітили після операції

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон була помічена вперше після операції на черевній порожнині в січні. Американський вебсайт опублікував фотографії, на яких дружина принца Вільяма їхала у авто з мамою біля Віндзора.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Кейт Міддлтон помітили дорогою зі школи

Американський сайт TMZ опублікував фотографії Кейт в сонцезахисних окулярах на пасажирському сидінні Audi 4x4, на якому її мати Керол Міддлтон їхала біля Віндзорського замку. Фотографії були зроблені незадовго до 9 ранку, і це означає, що мати з донькою поверталися зі школи, куди ходять діти Міддлтон.

Кейт Міддлтон з мамою. Фото: BACKGRID

Кейт Міддлтон з мамою. Фото: BACKGRID

Кейт не з’являлася на публіці з моменту відвідування церковної служби в Сандрінгемі на Різдво з Вільямом та їхніми дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї. Минулого тижня Кенсінгтонський палац наполягав, що вона "почувається добре", але навряд чи повернеться до офіційних королівських обов'язків до Великодня.

29 січня Кейт покинула лікарню та повернулася в котедж Аделаїда у Віндзорі, щоб возз’єднатися зі своїми дітьми майже через два тижні після операції.

Її госпіталізували до Лондонської клініки — тієї самої приватної лікарні, де король Чарльз лікувався від збільшення простати і мав планову операцію 16 січня.

Кейт Міддлтон з принцом Вільямом. Фото: Reuters

Вільям тимчасово відмовився від своїх королівських обов'язків, щоб турбуватися про Кейт та їхніх дітей.

Минулого вівторка Вільям відмовився від участі в меморіальній службі за покійним королем Греції Костянтином у Віндзорському замку через "особисту справу".

В останній заяві про Кейт речник королівства сказав минулого тижня: "Кенсінгтонський палац у січні дав зрозуміти терміни одужання принцеси, і ми будемо надавати лише важливі оновлення. Ці вказівки залишаються в силі".

Нагадаємо, раніше стала відома причина смерті родича королівської родини. А принц Гаррі програв суд.