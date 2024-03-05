Кейт Миддлтон впервые был замечен после операции

Кейт Миддлтон впервые была замечена после операции
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон была замечена впервые после операции на брюшной полости в январе. Американский вебсайт опубликовал фотографии, на которых супруга принца Уильяма ехала в автомобиле с мамой возле Виндзора.
Об этом пишет Daily Mail.
Кейт Миддлтон заметили по дороге из школы
Американский сайт TMZ опубликовал фотографии Кейт в солнцезащитных очках на пассажирском сиденье Audi 4x4, на котором ее мать Кэрол Миддлтон ехала возле Виндзорского замка. Фотографии были сделаны незадолго до 9 утра, и это значит, что мать с дочерью возвращались из школы, куда ходят дети Миддлтон.
Кейт не появлялась на публике с момента посещения церковной службы в Сандренгеме на Рождество с Уильямом и их детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи. На прошлой неделе Кенсингтонский дворец настаивал, что она "чувствует себя хорошо", но вряд ли вернется к официальным королевским обязанностям до Пасхи.
29 января Кейт покинула больницу и вернулась в коттедж Аделаида в Виндзоре, чтобы воссоединиться со своими детьми спустя почти две недели после операции.
Ее госпитализировали в Лондонскую клинику — ту самую частную больницу, где король Чарльз лечился от увеличения простаты и имел плановую операцию 16 января.
Уильям временно отказался от своих королевских обязанностей, чтобы заботиться о Кейт и их детях.
В минувший вторник Уильям отказался от участия в мемориальной службе по покойному королю Греции Константину в Виндзорском замке из-за "личного дела".
В последнем заявлении о Кейт спикер королевства сказал на прошлой неделе: "Кенсингтонский дворец в январе дал понять сроки выздоровления принцессы, и мы будем предоставлять лишь важные обновления. Эти указания остаются в силе".
Напомним, ранее стала известна причина смерти родственника королевской семьи. А принц Гарри проиграл суд.
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