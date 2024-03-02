Доки Кейт на лікарняному — принц Вільям хильнув чарку під час робочої зустрічі
Принц Уельський Вільям завітав до Вельсу з робочою зустріччю. Під час візиту монарша особа налив пінту пива та випив віскі з голлівудською зіркою Робом МакЕлхенні у пабі в Рексемі, сказавши, що "йому подобаються міцніші речі".
Про це пише Daily Mail.
Принц Вільям завітав до найстарішого пабу
Принц Вільям побував у пабі The Turf поруч із Wrexham AFC — найстарішим у світі пабом на спортивному стадіоні у рамках візиту до Дня святого Давида. Представник королівської родини зустрівся з персоналом, працівниками благодійних організацій, місцевими жителями, персоналом і гравцями.
Під час зустрічі принц Вільям розливав пиво та сказав МакЕлхенні, що любить сидр. Після того, як він налив пінту, він випив і пожартував: "Це краща ідея". Мені подобаються міцніші речі".
Принц Вільям минулого тижня скасував візит на меморіальну службу за власним хрещеним батьком. Представник королівської родини послався на особисті причини. Палац запевнив, що справа не у Кейт Міддлтон, адже принцеса прекрасно себе почуває після перенесеної операції на черевній порожнині. Дружина принца Вільяма не з'явиться на публіці до Великодня.
Батько принца Вільяма, король Чарльз, хворий на рак, продовжує проходити лікування.
Нагадаємо, член королівської родини помер від тяжкого поранення.
Раніше принц Гаррі програв суд.
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