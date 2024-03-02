Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Доки Кейт на лікарняному — принц Вільям хильнув чарку під час робочої зустрічі arrow

Доки Кейт на лікарняному — принц Вільям хильнув чарку під час робочої зустрічі

2 березня 2024 12:22
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Доки Кейт на лікарняному — принц Вільям хильнув чарку під час робочої зустрічі
Принц Вільям. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Принц Уельський Вільям завітав до Вельсу з робочою зустріччю. Під час візиту монарша особа налив пінту пива та випив віскі з голлівудською зіркою Робом МакЕлхенні у пабі в Рексемі, сказавши, що "йому подобаються міцніші речі".

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Принц Вільям завітав до найстарішого пабу

Принц Вільям побував у пабі The Turf поруч із Wrexham AFC — найстарішим у світі пабом на спортивному стадіоні у рамках візиту до Дня святого Давида. Представник королівської родини зустрівся з персоналом, працівниками благодійних організацій, місцевими жителями, персоналом і гравцями.

 

Принц Вільям під час робочого візиту у Вельсі. Фото: Reuters
Принц Вільям під час робочого візиту у Вельсі. Фото: Reuters

 

Принц Вільям під час робочого візиту у Вельсі. Фото: Reuters
Принц Вільям під час робочого візиту у Вельсі. Фото: Reuters

 

Принц Вільям під час робочого візиту у Вельсі. Фото: Reuters
Принц Вільям під час робочого візиту у Вельсі. Фото: Reuters

 

Принц Вільям під час робочого візиту у Вельсі. Фото: Reuters
Принц Вільям під час робочого візиту у Вельсі. Фото: Reuters

 

Принц Вільям під час робочого візиту у Вельсі. Фото: Reuters
Принц Вільям під час робочого візиту у Вельсі. Фото: Reuters

Під час зустрічі принц Вільям розливав пиво та сказав МакЕлхенні, що любить сидр. Після того, як він налив пінту, він випив і пожартував: "Це краща ідея". Мені подобаються міцніші речі".

Принц Вільям минулого тижня скасував візит на меморіальну службу за власним хрещеним батьком. Представник королівської родини послався на особисті причини. Палац запевнив, що справа не у Кейт Міддлтон, адже принцеса прекрасно себе почуває після перенесеної операції на черевній порожнині. Дружина принца Вільяма не з'явиться на публіці до Великодня.

Батько принца Вільяма, король Чарльз, хворий на рак, продовжує проходити лікування.

Нагадаємо, член королівської родини помер від тяжкого поранення.

Раніше принц Гаррі програв суд.

алкоголь
Кейт Міддлтон
принц Вільям
королівська родина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

29 лютого 2024

13:45 Так виглядає бездоганність — Катерина Кухар показала рідкісні фото юності