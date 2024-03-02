Пока Кейт на больничном — принц Уильям выпил рюмку во время рабочей встречи

Принц Уильям. Фото: Reuters

Принц Уэльский Уильям посетил Уэльс с рабочей встречей. Во время визита будущее монаршее лицо налил пинту пива и выпил виски с голливудской звездой Робом Макэлхенни в пабе в Рексеме, сказав, что "ему нравятся более крепкие вещи".

Об этом пишет Daily Mail.

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Принц Уильям побывал в пабе The Turf рядом с Wrexham AFC – старейшим в мире пабом на спортивном стадионе в рамках визита ко Дню святого Давида. Представитель королевской семьи встретился с работниками благотворительных организаций, местными жителями, персоналом и игроками.

Принц Уильям во время рабочего визита в Уэльсе. Фото: Reuters

Принц Уильям во время рабочего визита в Уэльсе. Фото: Reuters

Принц Уильям во время рабочего визита в Уэльсе. Фото: Reuters

Принц Уильям во время рабочего визита в Уэльсе. Фото: Reuters

Принц Уильям во время рабочего визита в Уэльсе. Фото: Reuters

Во время встречи принц Уильям разливал пиво и сказал МакЭлхенни, что "любит" сидр. После того как он налил пинту, он выпил и пошутил: "Это лучшая идея. Мне нравятся более крепкие вещи".

Принц Уильям на прошлой неделе отменил визит на мемориальную службу по собственному крестному отцу. Представитель королевской семьи сослался на личные причины. Дворец заверил, что дело не в Кейт Миддлтон, потому что принцесса прекрасно себя чувствует после перенесенной операции на брюшной полости. Жена принца Уильяма не появится на публике до Пасхи.

Отец принца Уильяма, король Чарльз, болен раком и продолжает проходить лечение.

Напомним, член королевской семьи скончался от тяжелого ранения.

Ранее принц Гарри проиграл суд.