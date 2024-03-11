Скандал з офіційним фото Кейт Міддлтон — чому світові ЗМІ почали його видаляти

Принцеса Уельська Кейт Мідллтон. Фото: Reuters

Провідні інформагентства світу, у тому числі Reuters, AFP та Associated Press, відкликали раніше поширену фотографію принцеси Уельської Кейт з дітьми, оскільки виявили ознаки цифрової маніпуляції. Це був перший офіційний знімок Кейт, опублікований Кенсінгтонським палацом після перенесеної в січні абдомінальної операції.

Про це пише Daily Mail.

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Знімок супроводжувався вітанням з нагоди Дня матері, а також подякою від принцеси за підтримку.

"Дякую за ваші добрі побажання та постійну підтримку протягом останніх двох місяців", — сказано у повідомленні.

На фото, яке зробив її чоловік принц Вільям цього тижня, Кейт знято в оточенні трьох їхніх дітей — десятирічного Джорджа, восьмирічної Шарлотти та п'ятирічного Луї.

Проте інформагентства виявили на фотографії зміни за допомогою фотошопу. За заявою Associated Press, фотографія не відповідає стандартам агентства. В результаті знімок було відкликано: інформагентства повідомили, що використовувати його не можна.

"При більш ретельному аналізі з'ясувалося, що знімок зазнав маніпуляції з боку джерела. Іншу фотографію натомість відправлено не буде", — повідомляє Associated Press.

Найпоширенішими "помилками редагування", які виявляли детективи соціальних мереж, були відсутність обручки Кейт, розмита спідниця та частково відсутній рукав Шарлотти, а також дивна блискавка на жакеті Кейт.

Нагадаємо, принц Гаррі може отримати книжкову премію. А принцесу Уельську Кейт Міддлтон вперше помітили після операції.