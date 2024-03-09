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Принц Гаррі побореться з Брітні Спірс за престижну премію

9 березня 2024 20:58
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Принц Гаррі побореться з Брітні Спірс за престижну премію
Принц Гаррі. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Суперечливі мемуари принца Гаррі Spare потрапили до короткого списку двох премій British Book Awards. Книга 39-річного члена королівської сім’ї, у якій він звинуватив свого брата, принца Уельського, претендує на звання "Книга року".

Про це пише Daily Mail.

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Гаррі використовував цю книгу, щоб зробити різні заяви про свою сім’ю, зокрема те, що Вільям називав Меган "важкою" та "грубою", що король ревнував принца та принцесу Уельських, а Чарльз відмовився дозволити герцогині Сассекській приєднатися до герцога в Шотландії, коли покійна королева помирала. Автобіографія принца Гаррі потрапила в категорії нон-фікшн аудіокниги оповідання і нон-фікшн: розповідь.

 

Серед інших конкурсантів видання співачки Брітні Спірс "Жінка в мені" та колишнього депутата від Консервативної партії Рорі Стюарта "Політика".

За даними Nielsen BookData, книга герцога Сассекського була найшвидше продаваною нон-фікшн книгою у Великій Британії з початку 1998 року, незважаючи на витік уривків в Інтернеті.

У книзі також стверджувалося, що принц Уельський дражнив Гаррі через його панічні атаки, що король ставив власні інтереси вище свого другого сина, герцог Сассекський згадував про вживання кокаїну, марихуани та психоделічних грибів і його задоволення від американського ситкому "Друзі".

 

Книга принца Гаррі. Фото: Shutterstock
Книга принца Гаррі. Фото: Shutterstock

Церемонія нагородження відбудеться 13 травня в Grosvenor House в Лондоні.

Нагадаємо, екстритизерка пригрозила опублікувати відверті фото принца Гаррі часів його юності. А Кейт Міддлтон вперше бачили після того, як її виписали з лікарні.

принц Гаррі
Брітні Спірс
королівська родина
закордонні зірки

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