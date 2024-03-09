Принц Гарри сразится с Бритни Спирс за престижную премию

Принц Гарри поборется с Бритни Спирс за престижную премию
Противоречивые мемуары принца Гарри Spare попали в короткий список двух премий British Book Awards. Книга 39-летнего члена королевской семьи, в которой он обвинил своего брата, принца Уэльского, претендует на звание "Книга года".
Об этом пишет Daily Mail.
Принц Гарри может получить книжную премию
Гарри использовал эту книгу, чтобы сделать разные заявления о своей семье, в частности то, что Уильям называл Меган "тяжелой" и "грубой", что король ревновал принца и принцессу Уэльских, а Чарльз отказался разрешить герцогине Сассекской присоединиться к герцогу в Шотландии, когда покойная королева умирала. Автобиография принца Гарри попала в категории нон-фикшн аудиокниги рассказ и нон-фикшн: рассказ.
Среди других конкурсантов издания певицы Бритни Спирс "Женщина во мне" и бывшего депутата от Консервативной партии Рори Стюарта "Политика".
По данным Nielsen BookData, книга герцога Сассекского была само продаваемой нон-фикшн книгой в Великобритании с начала 1998 года, несмотря на утечку отрывков в Интернете.
В книге также утверждалось, что принц Уэльский дразнил Гарри из-за его панических атак, что король ставил собственные интересы выше своего второго сына, герцог Сассекский вспоминал об употреблении кокаина, марихуаны и психоделических грибов и его удовольствии от американского ситкома "Друзья".
Церемония награждения состоится 13 мая в Grosvenor House в Лондоне.
Напомним, экс-тритизерша пригрозила опубликовать откровенные фото принца Гарри времен его юности. А Кейт Миддлтон впервые видели после того, как ее выписали из больницы.
Читайте Новини.LIVE!