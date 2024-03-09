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Принц Гарри поборется с Бритни Спирс за престижную премию

9 марта 2024 20:58
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Принц Гарри сразится с Бритни Спирс за престижную премию
Принц Гарри. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Противоречивые мемуары принца Гарри Spare попали в короткий список двух премий British Book Awards. Книга 39-летнего члена королевской семьи, в которой он обвинил своего брата, принца Уэльского, претендует на звание "Книга года".

Об этом пишет Daily Mail.

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Гарри использовал эту книгу, чтобы сделать разные заявления о своей семье, в частности то, что Уильям называл Меган "тяжелой" и "грубой", что король ревновал принца и принцессу Уэльских, а Чарльз отказался разрешить герцогине Сассекской присоединиться к герцогу в Шотландии, когда покойная королева умирала. Автобиография принца Гарри попала в категории нон-фикшн аудиокниги рассказ и нон-фикшн: рассказ.

 

Среди других конкурсантов издания певицы Бритни Спирс "Женщина во мне" и бывшего депутата от Консервативной партии Рори Стюарта "Политика".

По данным Nielsen BookData, книга герцога Сассекского была само продаваемой нон-фикшн книгой в Великобритании с начала 1998 года, несмотря на утечку отрывков в Интернете.

В книге также утверждалось, что принц Уэльский дразнил Гарри из-за его панических атак, что король ставил собственные интересы выше своего второго сына, герцог Сассекский вспоминал об употреблении кокаина, марихуаны и психоделических грибов и его удовольствии от американского ситкома "Друзья".

 

Книга принца Гарри. Фото: Shutterstock
Книга принца Гарри. Фото: Shutterstock

Церемония награждения состоится 13 мая в Grosvenor House в Лондоне.

Напомним, экс-тритизерша пригрозила опубликовать откровенные фото принца Гарри времен его юности. А Кейт Миддлтон впервые видели после того, как ее выписали из больницы.

принц Гарри
Бритни Спирс
королевская семья
зарубежные звезды

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