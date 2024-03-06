Ексстриптизерка пообіцяла показати відверті фото принца Гаррі

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Колишня стриптизерка з Лас-Вегаса на ім'я Керрі Ройал пообіцяла опублікувати на OnlyFans із оплатою за перегляди фотографії принца Гаррі, які вона зробила під час ночі з ним. Принцу на той час було 27 років.

Про це пише Daily Mail.

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Фотографії, за словами Керрі, раніше ніхто не бачив. Зробити це жінка хоче тому, що Гаррі, за її словами, недостатньо докладно розповів у своїх мемуарах "Запасний" про те, що між ними було. Фотографії, на яких принц Гаррі знято в обіймах напівголої жінки, були опубліковані виданням The Sun у 2012 році, проте колишня стриптизерка та домінатрікс Керрі стверджує, що вона має й інші, де він "у хорошому стані".

"Ці фотографії ніколи ніхто не бачив. Я маю фотографії біля басейну, зроблені ще до ночі, і знімки Гаррі в жовтому одязі. Люди будуть шоковані. Я трохи злюся через те, що мене "замазали" в його книзі. Ох, він багато пропустив, розповідаючи про ту ніч. Я здивована, що він взагалі пам'ятає чиєсь ім'я, тому що він був сильно п'яний, але він міг би розповісти про ті небагатьох речах, які сталися між нами, проте він це зовсім втратив", — пригадує жінка.

Кері додала, що Гаррі був "таким божевільним" і "спонтанним", а тепер демонструє "цілком протилежний бік свого "я". Керрі провела ніч із принцом Гаррі в компанії інших дівчат у 2012 році. Вона розповідала, що коли вони прийшли, представник британської королівської родини вже був голим і веселим.

"Я була з ним у його кімнаті протягом добрих 20 хвилин. У нас було багато безглуздої метушні та поцілунків. Шкода, що він зараз такий пихатий і серйозний", — говорить жінка.

Торік Керрі виставила на аукціон труси принца Гаррі, які він "залишив їй на згадку".

"Я проводжу аукціон, щоб нагадати йому про його веселу сторону, яка опинилася під контролем після весілля з Меган Маркл", — говорила вона.

Нагадаємо, принц Гаррі програв суд. А Кейт Міддлтон вперше помітили після операції.