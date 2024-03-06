Эксстриптизерша пообещала показать откровенные фото принца Гарри

Экс-стриптизерша пообещала показать откровенные фото принца Гарри
Бывшая стриптизерша из Лас-Вегаса по имени Керри Ройал пообещала опубликовать на OnlyFans с оплатой за просмотры фотографии принца Гарри, которые она сделала ночью с ним. Принцу в то время было 27 лет.
Об этом пишет Daily Mail.
Бывшая стриптизерша обиделась на принца Гарри
Фотографии, по словам Керри, раньше никто не видел. Сделать это женщина хочет потому, что Гарри, по ее словам, недостаточно подробно рассказал в своих мемуарах "Запасной" о том, что между ними было. Фотографии, на которых принц Гарри снят в объятиях полуобнаженной женщины, были опубликованы изданием The Sun в 2012 году, однако бывшая стриптизерша и доминатрикс Керри утверждает, что у нее есть и другие, где он "в хорошем состоянии".
"Эти фотографии никогда никто не видел. У меня есть фотографии у бассейна, сделанные еще до ночи, и снимки Гарри в желтой одежде. Люди будут шокированы. Я немного злюсь из-за того, что меня "замазали" в его книге. Ох, он много пропустил, рассказывая о той ночи. Я удивлена, что он вообще помнит чье-то имя, потому что он был сильно пьян, но он мог бы рассказать о тех немногих вещах, которые произошли между нами, однако он это совсем упустил", — вспоминает женщина.
Кэри добавила, что Гарри был "таким безумным" и "спонтанным", а теперь демонстрирует "совершенно противоположную сторону своего "я". Кэрри провела ночь с принцем Гарри в компании других девушек в 2012 году. Она рассказывала, что когда они пришли, представитель британской королевской семьи уже был голым и веселым.
"Я была с ним в его комнате в течение добрых 20 минут. У нас было много бессмысленной суеты и поцелуев. Жаль, что он сейчас такой тщеславный и серьезный", — говорит женщина.
В прошлом году Керри выставила на аукцион трусы принца Гарри, которые он "оставил ей в память".
"Я провожу аукцион, чтобы напомнить ему о его веселой стороне, которая оказалась под контролем после свадьбы с Меганом Марклом", — говорила она.
Напомним, принц Гарри проиграл суд. А Кейт Миддлтон впервые заметили после операции.
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