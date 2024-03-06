Эксстриптизерша пообещала показать откровенные фото принца Гарри

Принц Гарри. Фото: Reuters

Бывшая стриптизерша из Лас-Вегаса по имени Керри Ройал пообещала опубликовать на OnlyFans с оплатой за просмотры фотографии принца Гарри, которые она сделала ночью с ним. Принцу в то время было 27 лет.

Об этом пишет Daily Mail.

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Фотографии, по словам Керри, раньше никто не видел. Сделать это женщина хочет потому, что Гарри, по ее словам, недостаточно подробно рассказал в своих мемуарах "Запасной" о том, что между ними было. Фотографии, на которых принц Гарри снят в объятиях полуобнаженной женщины, были опубликованы изданием The Sun в 2012 году, однако бывшая стриптизерша и доминатрикс Керри утверждает, что у нее есть и другие, где он "в хорошем состоянии".

"Эти фотографии никогда никто не видел. У меня есть фотографии у бассейна, сделанные еще до ночи, и снимки Гарри в желтой одежде. Люди будут шокированы. Я немного злюсь из-за того, что меня "замазали" в его книге. Ох, он много пропустил, рассказывая о той ночи. Я удивлена, что он вообще помнит чье-то имя, потому что он был сильно пьян, но он мог бы рассказать о тех немногих вещах, которые произошли между нами, однако он это совсем упустил", — вспоминает женщина.

Кэри добавила, что Гарри был "таким безумным" и "спонтанным", а теперь демонстрирует "совершенно противоположную сторону своего "я". Кэрри провела ночь с принцем Гарри в компании других девушек в 2012 году. Она рассказывала, что когда они пришли, представитель британской королевской семьи уже был голым и веселым.

"Я была с ним в его комнате в течение добрых 20 минут. У нас было много бессмысленной суеты и поцелуев. Жаль, что он сейчас такой тщеславный и серьезный", — говорит женщина.

В прошлом году Керри выставила на аукцион трусы принца Гарри, которые он "оставил ей в память".

"Я провожу аукцион, чтобы напомнить ему о его веселой стороне, которая оказалась под контролем после свадьбы с Меганом Марклом", — говорила она.

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