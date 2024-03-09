Меган Маркл у шовках за 70 тисяч гривень приїхала на престижну конференцію

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекська Меган Маркл відзначила Міжнародний жіночий день у справжньому голлівудському стилі, з’явившись на конференції SXSW. Її чоловік принц Гаррі підтримував її з першого ряду.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Меган Марл розповіла про небезпеку від соціальних мереж

42-річна герцогиня Сассекська приєдналася до актриси Брук Шилдс і ведучої новин Кеті Курік на сцені престижного заходу, де вона вела панельну дискусію про "подолання бар’єрів" і "представництво жінок".

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Під час події в на відверто розповіла про "критику", яку вона отримала, коли була вагітною своїми дітьми. Герцогиня Сассекська, яка в четвер приїхала до Остіна зі свого будинку в Монтесіто за 14,65 мільйонів доларів, сяяла в сріблясто-бежевій шовковій максі-спідниці Giuliva Heritage за 1000 доларів і сорочці на ґудзиках за 975 доларів, що загалом дорівнює 2 тисячі доларів (76 тисяч гривень).

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Під час панельної дискусії 39-річного Гаррі було помічено, як він дивився на свою дружину з першого ряду. До принца Гаррі приєднався дуже близький друг пари, магнат Soho House Маркус Андерсон, який зіграв важливу роль у зближенні Сассекських на перших днях їхніх стосунків.

Герцогиня почала з того, що розповіла про численні ініціативи, орієнтовані на жінок, над якими вони з принцом Гаррі працюють через свою некомерційну організацію Archewell Foundation.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

"Я дуже рада бути тут і бути з такими неймовірними жінками, так багато блиску на цій конференції, і це просто такий чудовий спосіб відсвяткувати Міжнародний жіночий день", — сказала вона.

Потім вона обговорила широкий спектр тем, зокрема: ненависть, яку вона відчувала в соціальних мережах, особливо коли вона була вагітна своїми дітьми, Арчі та Лілібет. Необхідність більшої інклюзивності та точного представлення жінок і матерів у ЗМІ. Боротьбу за захист дітей і молоді від небезпеки соціальних мереж, водночас вихваляючи принца Гаррі за те, що він "неймовірний партнер" і "практичний" тато та інші теми.

Нагадаємо, принц Гаррі програв суд. А принц Вільям хильнув чарку під час офіціного візиту.