Меган Маркл в шелках за 70 тысяч гривен приехала на престижную конференцию

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отметила Международный женский день в настоящем голливудском стиле, появившись на конференции SXSW. Ее супруг принц Гарри поддерживал ее в первом ряду.

Об этом пишет Daily Mail.

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42-летняя герцогиня Сассекская присоединилась к актрисе Брук Шилдс и ведущей новостей Кэти Курик на сцене престижного мероприятия, где она вела панельную дискуссию о "преодолении барьеров" и "представительстве женщин".

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Во время происшествия она откровенно рассказала о "критике", которую она получила, когда была беременна своими детьми. Герцогиня Сассекская, которая в четверг приехала в Остин из своего дома в Монтесито за 14,65 миллионов долларов, сияла в серебристо-бежевой шелковой макси-юбке Giuliva Heritage за 1000 долларов и рубашке на пуговицах за 975 долларов , что в общей сложности состовляет 2 тысячи долларов (76 тысяч гривен).

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Во время панельной дискуссии 39-летний Гарри был замечен, как он смотрел на свою жену из первого ряда. К принцу Гарри присоединился близкий друг пары, магнат Soho House Маркус Андерсон, сыгравший важную роль в сближении Сассекских на первых днях их отношений.

Герцогиня начала с того, что рассказала о многочисленных инициативах, ориентированных на женщин, над которыми они с принцем Гарри работают через свою некоммерческую организацию Archewell Foundation.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

"Я очень рада быть здесь и с такими невероятными женщинами, так много блеска на этой конференции, и это просто такой отличный способ отпраздновать Международный женский день", — сказала она.

Затем она обсудила широкий спектр тем, в частности: ненависть, которую она ощущала в социальных сетях, особенно когда была беременна своими детьми, Арчи и Лилибет. Необходимость большей инклюзивности и точного представления женщин и матери в СМИ. Борьбу за защиту детей и молодежи от опасности социальных сетей, восхваляя принца Гарри за то, что он "невероятный партнер" и "практичный" папа и другие темы.

Напомним, принц Гарри проиграл суд. А принц Уильям выпил виски во время официального визита.