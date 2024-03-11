Скандал с официальным фото Кейт Миддлтон — почему мировые СМИ начали его удалять

Принцесса Уэльская Кейт Мидлтон. Фото: Reuters

Ведущие информагентства мира, включая Reuters, AFP и Associated Press, отозвали ранее распространенную фотографию принцессы Уэльской Кейт с детьми, поскольку обнаружили признаки цифровой манипуляции. Это был первый официальный снимок Кейт, опубликованный Кенсингтонским дворцом после перенесенной в январе абдоминальной операции.

Об этом пишет Daily Mail.

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Снимок сопровождался поздравлениями по случаю Дня матери, а также благодарностью от принцессы за поддержку.

"Спасибо за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку в течение последних двух месяцев", — говорится в сообщении.

На фото, сделанном ее супругом принцем Уильямом на этой неделе, Кейт снята в окружении трех их детей — десятилетнего Джорджа, восьмилетней Шарлотты и пятилетнего Луи.

Однако информагентства обнаружили на фотографии изменения с помощью фотошопа. По заявлению Associated Press, фотография не отвечает стандартам агентства. В результате снимок был отозван: информагентства сообщили, что использовать его нельзя.

"При более тщательном анализе выяснилось, что снимок подвергся манипуляции со стороны источника. Другая фотография отправлена не будет", — сообщает Associated Press.

Самыми распространенными "ошибками редактирования", которые обнаруживали детективы социальных сетей, были отсутствие обручального кольца Кейт, размытая юбка и частично отсутствующий рукав Шарлотты, а также странная молния на жакете Кейт.

Напомним, принц Гарри может получить книжную премию. А принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон впервые заметили после операции.