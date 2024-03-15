Исчезновение принцессы — стало известно, почему Кейт Миддлтон долгое время не появляется на публике
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон уже больше двух месяцев не появляется на публике. По одной из конспирологических версий, супруга принца Уильяма исчезла из-за королевского любовного треугольника.
Об этом сообщает JetSetter.ua.
Куда исчезла Кейт Миддлтон
По некоторым слухам, дело далеко не в болезни принцессы Уэльской. Поговаривают, что Кейт получила сильный нервный срыв из-за измены принца Уильяма.
Роман ему приписывают с Роуз Генбери, которую он знал еще до женитьбы на Кейт.
Измену Уильяма уже активно обсуждают в течение четырех лет, и имя Роуз Генбери хорошо известно всему высшему миру Лондона.
Роуз — жена британского маркиза Дэвида Чолмондели, который является родственником Ротшильдов и старше ее на 24 года.
Они воспитывают троих общих детей: 14-летних Александра и Оливера и 8-летнюю Айрис.
Говорят, что принц Уильям несколько раз встречался с Роуз еще до женитьбы на Кейт.
После свадьбы Роуз и Кейт даже дружили, однако в 2019 году резко разорвали общение.
Принцесса Уэльская простила предательства Уильяма, однако вывела из близкого круга друзей Роуз.
Такой шаг Кейт не остановил принца Уэльского, и он продолжил общаться с Роуз Генбери.
Американский комик и телеведущий Стивен Колберт предположил, что у Кейт Миддлтон сдали нервы от постоянных измен и она захотела развода. Однако болезнь короля Чарльза и вероятный переход власти к Уильяму изменили ее планы.
Сильный нервный срыв и его последствия не дают пока Кейт возможность появиться на публике.
Напомним, фото принцессы Уэльской Кейт Миддлтон попало в скандал. Также мы писали, что жену принца Уильяма заметили после операции.
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