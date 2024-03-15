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Исчезновение принцессы — стало известно, почему Кейт Миддлтон долгое время не появляется на публике

15 марта 2024 18:37
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Исчезновение принцессы — стало известно, почему Кейт Миддлтон долгое время не появляется на публике
Принцесса Уэльская Кейт Мидлтон. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон уже больше двух месяцев не появляется на публике. По одной из конспирологических версий, супруга принца Уильяма исчезла из-за королевского любовного треугольника.

Об этом сообщает JetSetter.ua.

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По некоторым слухам, дело далеко не в болезни принцессы Уэльской. Поговаривают, что Кейт получила сильный нервный срыв из-за измены принца Уильяма.

Роман ему приписывают с Роуз Генбери, которую он знал еще до женитьбы на Кейт.

Измену Уильяма уже активно обсуждают в течение четырех лет, и имя Роуз Генбери хорошо известно всему высшему миру Лондона.

Исчезновение принцессы — стало известно, почему Кейт Миддлтон долгое время не появляется на публике - фото 1
Любовница принца Уильяма Роуз Генбери. Фото: jetsetter.ua

Роуз — жена британского маркиза Дэвида Чолмондели, который является родственником Ротшильдов и старше ее на 24 года.

Они воспитывают троих общих детей: 14-летних Александра и Оливера и 8-летнюю Айрис.

Говорят, что принц Уильям несколько раз встречался с Роуз еще до женитьбы на Кейт.

После свадьбы Роуз и Кейт даже дружили, однако в 2019 году резко разорвали общение.

Исчезновение принцессы — стало известно, почему Кейт Миддлтон долгое время не появляется на публике - фото 2
Любовный треугольник королевской семьи. Фото: jetsetter.ua

Принцесса Уэльская простила предательства Уильяма, однако вывела из близкого круга друзей Роуз.

Такой шаг Кейт не остановил принца Уэльского, и он продолжил общаться с Роуз Генбери.

Исчезновение принцессы — стало известно, почему Кейт Миддлтон долгое время не появляется на публике - фото 3
Любовный треугольник королевской семьи. Фото: jetsetter.ua

Американский комик и телеведущий Стивен Колберт предположил, что у Кейт Миддлтон сдали нервы от постоянных измен и она захотела развода. Однако болезнь короля Чарльза и вероятный переход власти к Уильяму изменили ее планы.

Сильный нервный срыв и его последствия не дают пока Кейт возможность появиться на публике.

Напомним, фото принцессы Уэльской Кейт Миддлтон попало в скандал. Также мы писали, что жену принца Уильяма заметили после операции.

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