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Кейт Міддлтон вибачилась за скандальне фото

12 березня 2024 07:05
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Кейт Міддлтон вибачилась за скандальне фото
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вибачилась за скандал з фото до Дня матері. Дружина принца Вільяма заявила, що чесність пріоритет.

Про це пише Daily Mail.

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Кейт Міддлтон відредагувала зображення, на якому вона святкує День Матері зі своїми дітьми. Інсайдер з палацу розповів, що принцеса почувалася "жахливо" через змінене зображення, і вона намагалася зробити фотографію "найкращою, яка тільки могла бути". Подруга Кейт також сказала, що вона "засмучена" бурею, викликаною тим, що мало бути "невинною сімейною фотографією".

 

Принцеса заявила, що вона "експериментувала зі знімком, як фотограф-аматор". Вона вибачилася за будь-яку "плутанину", яку спричинила фотографія, після того, як шість світових фотоагентств вилучили зображення зі своїх архівів – безпрецедентна реакція на офіційну королівську фотографію – через занепокоєння, що "джерело маніпулювало зображенням".

"Як і багато фотографів-аматорів, я час від часу експериментую з редагуванням. Я хотіла б вибачитися за те, що сімейна фотографія, якою ми поділилися вчора, викликала плутанину. Я сподіваюся, що всі святкуючі були дуже щасливі в День матері", — говорить Кейт Міддлтон.

Повідомлення про це підлили масла у вогонь, оскільки продовжують ширитися низка теорій змови щодо здоров’я Кейт.

Нагадаємо, принц Гаррі номінований на престижну книжкову премію. А принц Вільям провів офіційну зустріч у барі.

скандал
Кейт Міддлтон
принц Джордж
королівська родина

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