Кейт Миддлтон принесла извинения за скандальное фото

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон принесла извинения за скандал с фото ко Дню матери. Супруга принца Уильяма заявила, что честность является приоритетом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кейт Миддлтон отредактировала изображение, на котором она отмечает День Матери со своими детьми. Инсайдер из дворца рассказал, что принцесса чувствовала себя "ужасно" из-за измененного изображения, и она пыталась сделать фотографию "самой лучшей, которая только могла быть". Подруга Кейт также сказала, что она "расстроена" бурей, вызванной тем, что должно быть "невинной семейной фотографией".

Принцесса заявила, что она "экспериментировала со снимком как фотограф-любитель". Она извинилась за любую "путаницу", вызванную фотографией, после того, как шесть мировых фотоагентств изъяли изображения из своих архивов — беспрецедентная реакция на официальную королевскую фотографию — из-за беспокойства, что "источник манипулировал изображением".

"Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с редактированием. Я хотела бы извиниться за то, что семейная фотография, которой мы поделились вчера, вызвала путаницу. Я надеюсь, что все были очень счастливы в День матери", — говорит Кейт Миддлтон.

Сообщения об этом, подлили масла в огонь, поскольку продолжают распространяться ряд теорий заговора относительно здоровья Кейт.

Напомним, принц Гарри номинирован на престижную книжную премию. А принц Уильям провел официальную встречу в баре.