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Зірка "Жіночого кварталу" показала фото з виписки з пологового

13 березня 2024 14:26
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Зірка "Жіночого кварталу" показала фото з виписки з пологового
Українська гумористка Аліна Блажкевич. Фото: instagram.com/alinablazhkevych
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська акторка з "Жіночого кварталу" і "Ліги сміху" Аліна Блажкевич народила первістка. Вона поділилась зворушливою світлиною з пологового.

Зірка виклала фото в instagram.

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Аліна Блажкевич стала щасливою мамою сина 

У сім'ї українських гумористів Аліни і Романа Блажкевичів поповнення. 10 березня у них народився син Андрій. Його вага була 3 500 г, а зріст — 53 см.

Зіркова пара вже виписалась з пологового і поділилась радісною світлиною. Аліні подарували оберемки квітів, а її чоловік Роман з усмішкою на вустах тримає маленького сина. Зірки придумали патріотичний спосіб для привітань — відкрили збір на мавік для 128-го батальйону 112-ї ОБТрО. 

Аліна і Роман Блажкевичі з малюком. Фото: instagram.com/alinablazhkevych
Аліна і Роман Блажкевичі з малюком. Фото: instagram.com/alinablazhkevych
Аліна Блажкевич з малюком. Фото: instagram.com/alinablazhkevych
Аліна Блажкевич з малюком. Фото: instagram.com/alinablazhkevych

Аліна Блажкевич вирішила поки що не показувати обличчя малюка, бо боїться "злих" поглядів. Втім, вона дуже тішиться, що тепер їхня родина стала більшою.

"Поки вам його не покажу, бо я вас знаю, вам би когось та й зурочити. А воно мені не треба. Всі деталі розповім потім! Головне, що це найбільша радість, яку я коли-небудь відчувала в житті. Ми з Ромою стали офіційно дорослими і дуже щасливими", — написала артистка.

Подружжя гумористів активно закликає українців долучатися до збору і допомогти їхньому сину дорослішати у незалежній Україні. 

Раніше акторка Анна Кошмал поділилась радісною новиною — в її родині народився син.

Також ведуча і рестораторка Тетяна Літвінова зізналась, як важко пережила пологи і що їй довелося витерпіти. 

народження
діти
актори
українські зірки
гумор
"Жіночий квартал"

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