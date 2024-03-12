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Зірка Жіночого кварталу й Ліги сміху народила первістка

12 березня 2024 15:36
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Зірка Жіночого кварталу й Ліги сміху народила первістка
Зірка "Жіночого Кварталу" Аліна Блажкевич. Фото: instagram.com/alinablazhkevych/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Українська акторка та зірка "Жіночого кварталу", учасниця "Ліги сміху" Аліна Блажкевич повідомила про радісну новину. У них із чоловіком, актором "Ліги сміху" Романом Блажкевичем народився малюк.

Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram у вівторок, 12 березня.

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Аліна Блажкевич народила первістка

Артистка у соціальній мережі опублікувала знімок із дитячим ліжечком у пологовому "Лелека", на якому видно табличку з особистими даними малюка.

Хлопчик народився 10 березня з вагою 3500 г та зростом 53 см. Аліна розповіла, що первістка назвали Андрієм.

Акторка не захотіла показувати маля підписникам, адже боїться що хтось може йому наврочити.

"Всім привіт! Хотіла всім розказати, що на світ з’явився чудовий хлопчик Андрій. Ми з Ромою стали офіційно дорослими і дуже щасливими. Поки вам його не покажу, бо я вас знаю, вам би когось та й зглазить. А воно мені не треба. Всі деталі розповім потім! Головне, що це найбільша радість, яку я коли-небудь відчувала в житті. Ми з Ромою стали офіційно дорослими і дуже щасливими", — написала артистка.

Зірка "Жіночого кварталу" й "Ліги сміху" сподівається, що її малюк буде жити у вільній Україні та попросила підписників допомогти військовим, які наближають нашу перемогу.

Акторка закликала привітати з народженням малюка донатами на мавік для 128-го батальйону 112-ї ОБТрО.

Що відомо про коханого Аліни Блажкевич

Артистка познайомилася із чоловіком Романом на зйомках шоу "Ліга сміху". Під час трансляції одного з випусків програми у 2019 році коханий зробив їй пропозицію. Ще через рік пара повінчалася та у сімейному колі відсвяткувала весілля.

Подію Роман з Аліною організували на даху одного зі столичних закладів.

Зірка "Жіночого кварталу" й "Ліги сміху" народила первістка - фото 1
Акторка Аліна Блажкевич зі своїм чоловіком Романом на весіллі. Фото: instagram.com/alinablazhkevych/
Зірка "Жіночого кварталу" й "Ліги сміху" народила первістка - фото 2
Акторка Аліна Блажкевич зі своїм чоловіком Романом на весіллі. Фото: instagram.com/alinablazhkevych/

Нагадаємо, ми писали раніше, що голлівудська актриса Галь Гадот, відома за роллю "Диво-жінки", стала мамою. Також українська співачка Луна народила сина.

діти
шоу-бізнес
Ліга Сміху
українські зірки
"Жіночий квартал"
пологи
Аліна Блажкевич

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