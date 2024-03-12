Звезда Женского квартала и Лиги смеха родила первенца

Звезда "Женского Квартала" Алина Блажкевич. Фото: instagram.com/alinablazhkevych/

Украинская актриса и звезда "Женского квартала", участница "Лиги смеха" Алина Блажкевич сообщила о радостной новости. У них с мужем, актером "Лиги смеха" Романом Блажкевичем родился малыш.

Об этом она сообщила на своей странице Instagram во вторник, 12 марта.

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Артистка в социальной сети опубликовала снимок с детской кроваткой в роддоме "Лелека", на котором видна табличка с личными данными малыша.

Мальчик родился 10 марта с весом 3500 г и ростом 53 см. Алина рассказала, что первенца назвали Андреем.

Актриса не захотела показывать малыша подписчикам, ведь боится, что кто-то может его сглазить.

"Всем привет! Хотела всем рассказать, что на свет появился замечательный мальчик Андрей. Мы с Ромой стали официально взрослыми и очень счастливыми. Пока вам его не покажу, потому что я вас знаю, вам кого-нибудь да и сглазить. А оно мне не надо. Все детали расскажу потом! Главное, что это самая большая радость, которую я когда-либо испытывала в жизни. Мы с Ромой стали официально взрослыми и очень счастливыми", — написала артистка.

Звезда "Женского квартала" и "Лиги смеха" надеется, что ее малыш будет жить в свободной Украине, и попросила подписчиков помочь военным, которые приближают нашу победу.

Актриса призвала в качестве поздравлений с рождением малыша задонатить на мавик для 128-го батальона 112-й ОБТрО.

Что известно о любимом Алены Блажкевич

Артистка познакомилась с мужем Романом на съемках шоу "Лига смеха". Во время трансляции одного из выпусков программы в 2019 году любимый сделал ей предложение. Еще через год пара обвенчалась и в семейном кругу отпраздновала свадьбу.

Событие Роман с Алиной организовали на крыше одного из столичных заведений.

Актриса Алина Блажкевич со своим мужем Романом на свадьбе. Фото: instagram.com/alinablazhkevych/

Актриса Алина Блажкевич со своим мужем Романом на свадьбе. Фото: instagram.com/alinablazhkevych/

Напомним, мы писали ранее, что голливудская актриса Галь Гадот, известная по роли "Чудо-женщины", стала мамой. Также украинская певица Луна родила сына.