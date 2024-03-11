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Учасник "Ліги сміху", який служить у 3-й ОШБр, замилував романтичними кадрами з весілля

11 березня 2024 19:23
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Учасник "Ліги сміху", який служить у 3-й ОШБр, замилував романтичними кадрами з весілля
Учасник "Ліги сміху" Віктор Розовий із нареченою Ольгою Мерзлікіною. Фото: instagram.com/victors_stories
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Віктор Розовий, який відомий багатьом українцям як учасник команди "Загорецька Людмила Степанівна" у "Лізі сміху", одружився та показав весільні фото. Гостей події розважав ведучий Ігор Ласточкін та пес Патрон.

Відповідні світлини з'явились на сторінці весільних і вечірніх нарядів Crystal Lviv в Instagram.

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Віктор Розовий похизувався весільними фото

Зірка "Ліги Сміху" та військовий 3-ї штурмової бригади Віктор Розовий одружився з моделлю та акторкою Ольгою Мерзлікіною.

У мережу потрапили яскраві кадри з весільної фотосесії наречених.

Віктор Розовий весілля
Весілля Віктора Розового та Ольги Мерзлікіної. Фото: instagram.com/crystalsaloncomua/

Образ нареченої складався із витонченої білої сукні з глибоким вирізом на стегні. Ольга доповнила наряд довгими рукавицями, металевими прикрасами та вишуканою укладкою.

Зірка "Ліги Сміху" Віктор позував перед камерою у незвичному для себе одязі — класичному чорному костюмі та білій сорочці.

Його образ доповнював світло-рожевий метелик на шиї.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by OLGA (@oliamerzlikina)

Гостей на весіллі розважав відомий ведучий та тренер "Ліги Сміху" Ігор Ласточкін та двометровий персонаж пса Патрона.

Весілля Віктора Розового
Весілля Віктора Розового та Ольги Мерзлікіної. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/

Віктору дуже сподобався легендарний персонаж, що його дружина Ольга навіть жартувала про те, що Патрону він радів на святі більше ніж їй.

Весілля Віктора Розового
Весілля Віктора Розового та Ольги Мерзлікіної. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/

Віктор Розовий став відомим завдяки участі в команді "Загорецька Людмила Степанівна" на "Лізі сміху". Після повномасштабного вторгнення артист пішов захищати нашу країну на передову і зараз знищує ворогів у складі 3-ї штурмової бригади.

Раніше ми писали, що Козловський несподівано одружився — хто його обраниця. Також Остапчук вже втретє опинився під вінцем — фото молодят.

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фото
відносини
Ліга Сміху
Ігор Ласточкін
українські зірки
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кохання

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