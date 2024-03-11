Учасник "Ліги сміху", який служить у 3-й ОШБр, замилував романтичними кадрами з весілля

Учасник "Ліги сміху" Віктор Розовий із нареченою Ольгою Мерзлікіною. Фото: instagram.com/victors_stories

Віктор Розовий, який відомий багатьом українцям як учасник команди "Загорецька Людмила Степанівна" у "Лізі сміху", одружився та показав весільні фото. Гостей події розважав ведучий Ігор Ласточкін та пес Патрон.

Відповідні світлини з'явились на сторінці весільних і вечірніх нарядів Crystal Lviv в Instagram.

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Зірка "Ліги Сміху" та військовий 3-ї штурмової бригади Віктор Розовий одружився з моделлю та акторкою Ольгою Мерзлікіною.

У мережу потрапили яскраві кадри з весільної фотосесії наречених.

Весілля Віктора Розового та Ольги Мерзлікіної. Фото: instagram.com/crystalsaloncomua/

Образ нареченої складався із витонченої білої сукні з глибоким вирізом на стегні. Ольга доповнила наряд довгими рукавицями, металевими прикрасами та вишуканою укладкою.

Зірка "Ліги Сміху" Віктор позував перед камерою у незвичному для себе одязі — класичному чорному костюмі та білій сорочці.

Його образ доповнював світло-рожевий метелик на шиї.

Гостей на весіллі розважав відомий ведучий та тренер "Ліги Сміху" Ігор Ласточкін та двометровий персонаж пса Патрона.

Весілля Віктора Розового та Ольги Мерзлікіної. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/

Віктору дуже сподобався легендарний персонаж, що його дружина Ольга навіть жартувала про те, що Патрону він радів на святі більше ніж їй.

Весілля Віктора Розового та Ольги Мерзлікіної. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/

Віктор Розовий став відомим завдяки участі в команді "Загорецька Людмила Степанівна" на "Лізі сміху". Після повномасштабного вторгнення артист пішов захищати нашу країну на передову і зараз знищує ворогів у складі 3-ї штурмової бригади.

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