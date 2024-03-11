Учасник "Ліги сміху", який служить у 3-й ОШБр, замилував романтичними кадрами з весілля
Віктор Розовий, який відомий багатьом українцям як учасник команди "Загорецька Людмила Степанівна" у "Лізі сміху", одружився та показав весільні фото. Гостей події розважав ведучий Ігор Ласточкін та пес Патрон.
Відповідні світлини з'явились на сторінці весільних і вечірніх нарядів Crystal Lviv в Instagram.
Віктор Розовий похизувався весільними фото
Зірка "Ліги Сміху" та військовий 3-ї штурмової бригади Віктор Розовий одружився з моделлю та акторкою Ольгою Мерзлікіною.
У мережу потрапили яскраві кадри з весільної фотосесії наречених.
Образ нареченої складався із витонченої білої сукні з глибоким вирізом на стегні. Ольга доповнила наряд довгими рукавицями, металевими прикрасами та вишуканою укладкою.
Зірка "Ліги Сміху" Віктор позував перед камерою у незвичному для себе одязі — класичному чорному костюмі та білій сорочці.
Його образ доповнював світло-рожевий метелик на шиї.
Гостей на весіллі розважав відомий ведучий та тренер "Ліги Сміху" Ігор Ласточкін та двометровий персонаж пса Патрона.
Віктору дуже сподобався легендарний персонаж, що його дружина Ольга навіть жартувала про те, що Патрону він радів на святі більше ніж їй.
Віктор Розовий став відомим завдяки участі в команді "Загорецька Людмила Степанівна" на "Лізі сміху". Після повномасштабного вторгнення артист пішов захищати нашу країну на передову і зараз знищує ворогів у складі 3-ї штурмової бригади.
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