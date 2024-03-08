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Зірка "Ліги Сміху" та військовий Віктор Розовий одружився — артист показав наречену

8 березня 2024 18:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Зірка "Ліги Сміху" та військовий Віктор Розовий одружився — артист показав наречену
Український комік та військовий Віктор Розовий. Фото: скриншот з відео
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Віктор Розовий відомий багатьом українцям як гуморист з команди "Загорецька Людмила Степанівна" у "Лізі сміху", залишив своє життя холостяка у минулому. Комік показав наречену та похизувався весільною обручкою.

Відповідну світлину він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Розовий опублікував у соціальній мережі першу спільну світлину із молодою нареченою. На ній закохані демонструють на камеру свої весільні обручки.

На розпис обраниця коміка вдягла стильний та лаконічний темно-сірий костюм, а сам Віктор обрав для себе чорну вишиванку.

"Вітаю!" — підписав публікацію артист.

 

Шанувальники вітають коміка Віктора Розового із весіллям

Українці засипали наречених приємними словами та побажаннями. 

"Хороші новини. Щастя та злагоди".

"Дай боже щастя".

"Вітаю.Щастя, здоров'я на многая літа"

"Щирі вітання молодим".

Зірка "Ліги Сміху" та військовий Віктор Розовий одружився — артист показав наречену - фото 1
Коментарі під публікацієї Віктора Розового. Фото: instagram.com/victors_stories

Віктор Розовий служить в ЗСУ

Артист вирішив не прикриватися своєю професією та з початку повномасштабного вторгнення РФ став на захист нашої країни у складі третьої штурмової бригади Азову.

Комік почав службу в підрозділі аеророзвідки, але зрозумів що це не його та згодом перевівся у бойовий підрозділ і продовжує службу.

Раніше ми писали, що Козловський несподівано одружився — хто його кохана. Також Остапчук вже втретє опинився під вінцем — фото молодят.

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"Розсміши коміка"

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