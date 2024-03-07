Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Володимир Остапчук втретє одружився — перші фото молодят arrow

Володимир Остапчук втретє одружився — перші фото молодят

7 березня 2024 21:50
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Володимир Остапчук втретє одружився — перші фото молодят
Телеведучий Володимир Остапчук разом із дружиною Катериною Полтавською. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Телеведучий Володимир Остапчук і Катерина Полтавська на фоні чуток підтвердили, що офіційно одружилися. Закохані похизувалися світлинами обручок.

Відповідні фото Катерина Полтавська оприлюднила у Stories на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська одружилися

На опублікованих світлинах наречені хизуються новими стильними обручками із золота.

Володимир обрав для себе більш класичну модель прикраси, а його кохана обрала  варіант із діамантами та носить її із заручною каблучкою.

Остапчук
 Володимир Остапчук і Катерина Полтавська одружилися. Фото: Instagram Катерини Полтавської

Катерина більше не розповіла жодних подробиць про оформлення своїх стосунків, однак пообіцяла показати майбутнє весілля.

Остапчук
Володимир Остапчук і Катерина Полтавська одружилися. Фото: Instagram Катерини Полтавської

"Чуток було багато, як і різних варіантів коли, де і як. Але, думаю, що можна підтвердити. Я Остапчук Катерина. Це було спонтанно, ніхто не знав. Навіть батьки. Знайомі та друзі дізналися сьогодні. Весілля покажу, коли буде", — зазначила кохана Остапчука.

Як розпочалися стосунки Володимира Остапчука і Катерини Полтавської

Більше року тому телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною Христиною Горняк і почав стосунки із молодою дівчиною Катериною Полтавською. Шоумен часто дарує коханій квіти та радує її власноруч приготованими стравами. 

Нагадаємо, ми писали про те, що молода дружина Володимира Остапчука відкрила власний салон краси. Також Катерина Полтавська зізналася, чого вона боїться після 40 років. 

весілля
Володимир Остапчук
шоу-бізнес
українські зірки
Катерина Полтавська

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня