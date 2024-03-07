Володимир Остапчук втретє одружився — перші фото молодят

Телеведучий Володимир Остапчук разом із дружиною Катериною Полтавською. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Телеведучий Володимир Остапчук і Катерина Полтавська на фоні чуток підтвердили, що офіційно одружилися. Закохані похизувалися світлинами обручок.

Відповідні фото Катерина Полтавська оприлюднила у Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Володимир Остапчук і Катерина Полтавська одружилися

На опублікованих світлинах наречені хизуються новими стильними обручками із золота.

Володимир обрав для себе більш класичну модель прикраси, а його кохана обрала варіант із діамантами та носить її із заручною каблучкою.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська одружилися. Фото: Instagram Катерини Полтавської

Катерина більше не розповіла жодних подробиць про оформлення своїх стосунків, однак пообіцяла показати майбутнє весілля.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська одружилися. Фото: Instagram Катерини Полтавської

"Чуток було багато, як і різних варіантів коли, де і як. Але, думаю, що можна підтвердити. Я Остапчук Катерина. Це було спонтанно, ніхто не знав. Навіть батьки. Знайомі та друзі дізналися сьогодні. Весілля покажу, коли буде", — зазначила кохана Остапчука.

Як розпочалися стосунки Володимира Остапчука і Катерини Полтавської

Більше року тому телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною Христиною Горняк і почав стосунки із молодою дівчиною Катериною Полтавською. Шоумен часто дарує коханій квіти та радує її власноруч приготованими стравами.

Нагадаємо, ми писали про те, що молода дружина Володимира Остапчука відкрила власний салон краси. Також Катерина Полтавська зізналася, чого вона боїться після 40 років.