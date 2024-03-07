Владимир Остапчук третий раз женился — первые фото молодоженов

Телеведущий Владимир Остапчук вместе с супругой Екатериной Полтавской. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Телеведущий Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская на фоне слухов подтвердили, что официально поженились. Влюбленные похвастались фотографиями кольца.

Соответствующие фото Екатерина Полтавская обнародовала в Stories на своей странице в Instagram.

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Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская поженились

На опубликованных фотографиях невесты молодожены хвастаются новыми стильными обручальными кольцами из золота.

Владимир выбрал для себя более классическую модель без украшения, а его любимая выбрала вариант с бриллиантами и носит его с обручальным кольцом.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская поженились. Фото: Instagram Екатерины Полтавской

Екатерина больше не рассказала никаких подробностей об оформлении своих отношений, однако пообещала показать предстоящую свадьбу.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская поженились. Фото: Instagram Екатерины Полтавской

"Слухов было много как и разных вариантов когда, где и как. Но, думаю, что можно подтвердить. Я Остапчук Екатерина. Это было спонтанно, никто не знал. Даже родители. Знакомые и друзья узнали сегодня. Свадьбу покажу, когда будет", — отметила любимая Остапчука.

Как начались отношения Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской

Больше года назад телеведущий Владимир Остапчук развелся со своей женой Кристиной Горняк и начал отношения с молодой девушкой Екатериной Полтавской. Шоумен часто дарит любимой цветы и радует ее собственноручно приготовленными блюдами.

Напомним, мы писали о том, что молодая жена Владимира Остапчука открыла свой салон красоты. Также Екатерина Полтавская призналась, чего она боится после 40 лет.