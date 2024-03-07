Владимир Остапчук третий раз женился — первые фото молодоженов
Телеведущий Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская на фоне слухов подтвердили, что официально поженились. Влюбленные похвастались фотографиями кольца.
Соответствующие фото Екатерина Полтавская обнародовала в Stories на своей странице в Instagram.
Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская поженились
На опубликованных фотографиях невесты молодожены хвастаются новыми стильными обручальными кольцами из золота.
Владимир выбрал для себя более классическую модель без украшения, а его любимая выбрала вариант с бриллиантами и носит его с обручальным кольцом.
Екатерина больше не рассказала никаких подробностей об оформлении своих отношений, однако пообещала показать предстоящую свадьбу.
"Слухов было много как и разных вариантов когда, где и как. Но, думаю, что можно подтвердить. Я Остапчук Екатерина. Это было спонтанно, никто не знал. Даже родители. Знакомые и друзья узнали сегодня. Свадьбу покажу, когда будет", — отметила любимая Остапчука.
Как начались отношения Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской
Больше года назад телеведущий Владимир Остапчук развелся со своей женой Кристиной Горняк и начал отношения с молодой девушкой Екатериной Полтавской. Шоумен часто дарит любимой цветы и радует ее собственноручно приготовленными блюдами.
Напомним, мы писали о том, что молодая жена Владимира Остапчука открыла свой салон красоты. Также Екатерина Полтавская призналась, чего она боится после 40 лет.
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