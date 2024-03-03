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Зірка серіалу "Віталька" Гарік Бірча вперше став татом — хто народився у шоумена

3 березня 2024 17:43
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Зірка серіалу "Віталька" Гарік Бірча вперше став татом — хто народився у шоумена
Шоумен Гарік Бірча. Фото: https://www.instagram.com/garik_bircha/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український актор та шоумен Гарік Бірча поділився радісною новиною, яку довго приховував від публіки. Артист зізнався, що одружений та виховує із коханою донечку.

Про це він розповів в інтерв'ю програмі "Ближче до зірок".

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Шоумен Гарік Бірча став татом

Артист ніколи публічно не ділився подробицями свого особистого життя, однак цього разу вирішив зробити виняток.

Гарік Бірча захищає нашу країну на фронті, однак зараз артист перебуває у відпустці.

Шоумен зізнається, що повернувся з передової не тільки заради зйомок у розважальному шоу "Ліга сміха. Волонтерський десант 3", а й присвячує зараз цей час своїй родині.

"У мене є маленька донька. Два роки нещодавно виповнилося. Вона народилася перед повномасштабним вторгненням", — здивував шоумен.

Про кохану, яка подарувала йому дитину, він не сказав ні слова. Однак на його безіменному пальці можна помітити обручку, яка свідчить про те, що його серце зайняте.

Нагадаємо, колишня дружина Ченнінга Татума чекає на третю дитину. А Максим Чмерковський порадував підписників фотографіями підрослих синів.

родина
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Ліга Сміху
українські зірки
донька
кохання

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