Зірка серіалу "Віталька" Гарік Бірча вперше став татом — хто народився у шоумена

Шоумен Гарік Бірча. Фото: https://www.instagram.com/garik_bircha/

Відомий український актор та шоумен Гарік Бірча поділився радісною новиною, яку довго приховував від публіки. Артист зізнався, що одружений та виховує із коханою донечку.

Про це він розповів в інтерв'ю програмі "Ближче до зірок".

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Артист ніколи публічно не ділився подробицями свого особистого життя, однак цього разу вирішив зробити виняток.

Гарік Бірча захищає нашу країну на фронті, однак зараз артист перебуває у відпустці.

Шоумен зізнається, що повернувся з передової не тільки заради зйомок у розважальному шоу "Ліга сміха. Волонтерський десант 3", а й присвячує зараз цей час своїй родині.

"У мене є маленька донька. Два роки нещодавно виповнилося. Вона народилася перед повномасштабним вторгненням", — здивував шоумен.

Про кохану, яка подарувала йому дитину, він не сказав ні слова. Однак на його безіменному пальці можна помітити обручку, яка свідчить про те, що його серце зайняте.

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