Бредлі Купер зізнався, що інколи спілкується з донькою оголеним

Американський актор, режисер Бредлі Купер. Фото: Reuters

Один з головних претендентів на премію "Оскар-2024", американський актор, режисер Бредлі Купер розповів про відверті моменти свого життя. Виявляється, він зовсім не соромиться власної доньки Лея де Сен, якій цього місяця виповниться сім років.

Про це повідомляє видання Entertainment Weekly.

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Бредлі Купер ходить голим при доньці

За словами 49-річного титулованого голлівудського актора він зовсім не соромиться ходити по дому голим. Навіть коли його бачить його єдина донька. За словами Купера, цю звичку він перейняв від свого батька. Бредлі наголосив, що той завжди ходив по дому без одягу. Ба більше — батько та син разом приймали душ. Втім, про періодичність Купер наголошувати не став.

"Моя спальня, ванна, туалет та ліжко знаходяться в одному просторі, між ними немає дверей, просто все на одному поверсі. Мою доньку Лею це не бентежить. Ми розмовляємо, коли я на унітазі, а вона у ванні — так ми зазвичай і спілкуємося", — зізнався Бредлі.

Зазначимо, що минулого року Бредлі випустив фільм "Маестро". Він заснований на історії життя легендарного американського диригента Леонарда Бернштейна. Купер не тільки зіграв головну роль. Він ще й виступив режисером стрічки

Фільм представлений в трьох номінаціях премії "Оскар": "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкраща чоловіча роль", "Найкращий фільм". За свою довготривалу кар’єру Бредлі й досі не отримував бажану золоту статуетку. Це може змінитися вже 10 березня, коли в Лос-Анджелесі пройде урочиста церемонія нагородження.

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