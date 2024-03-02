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Брэдли Купер признался, что иногда общается с дочерью обнаженным

2 марта 2024 14:52
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Стас Кожушко
Редактор
Брэдли Купер признался, что иногда общается с дочерью обнаженным
Американский актер, режиссер Брэдли Купер. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Один из главных претендентов на премию "Оскар-2024", американский актер, режиссер Брэдли Купер рассказал об откровенных моментах своей жизни. Оказывается, он совсем не стесняется собственной дочери Лея де Сен, которой в этом месяце исполнится семь лет.

Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

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Брэдли Купер ходит голым при дочери

По словам 49-летнего титулованного голливудского актера, он совсем не стесняется ходить по дому голым. Даже когда его видит его единственная дочь. По словам Купера, эту привычку он принял от своего отца. Брэдли подчеркнул, что тот всегда ходил по дому без одежды. Более того, отец и сын вместе принимали душ. Впрочем, о периодичности Купер подчеркивать не стал.

"Моя спальня, ванная, туалет и кровать находятся в одном пространстве, между ними нет двери, просто все на одном этаже. Мою дочь Лею это не смущает. Мы разговариваем, когда я на унитазе, а она в ванне — так мы обычно и общаемся", — признался Брэдли.

Отметим, что в прошлом году Брэдли выпустил фильм "Маэстро". Он основан на истории жизни легендарного американского дирижера Леонарда Бернштейна. Купер не только сыграл главную роль. Он еще и выступил режиссером фильма.

Фильм представлен в трех номинациях премии "Оскар": "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая мужская роль", "Лучший фильм". За свою длительную карьеру Брэдли до сих пор не получал желанную золотую статуэтку. Это может измениться уже 10 марта, когда в Лос-Анджелесе пройдет торжественная церемония награждения.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе. Также мы рассказывали, что американская певица Рианна выступила на вечеринке индийских миллиардеров.

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