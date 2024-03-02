Ріанна виступила на вечірці індійських мільярдерів — озвучили гонорар

Американська співачка Ріанна з організаторами івенту. Фото: Reuters

Найбагатша людина Азії Мукеш Амбані влаштовав передвесільні урочистості для свого сина. На вечірці виступила й американська співачка барбадоського походження Ріанна.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Світська подія, яка є свого роду розігрівом перед весіллям (заплановане на літо), пройшла у сімейному маєтку в місті Джамнагар. Фактично це стало першим концертом Ріанни за останні вісім років, якщо не брати до уваги її виступ на Супербоулі в лютому 2023-го.

За інформацією багатьох таблоїдів, гонорар суперзірки становить 7 мільйонів доларів. На сцені 36-річна зірка запалювала в традиційному індійському вбранні сарі в компанії танцюристів.

У списку гостей вечірки понад тисячу імен. Серед них, зокрема, мільярдери Білл Гейтс, Марк Цукерберг із дружиною Прісціллою, колишній прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер, генеральний директор Disney Боб Айгер та Іванка Трамп.

За інформацією, святкування обійдеться родині в 153 млн доларів. Вартість одного лише контракту на кейтерингове обслуговування, укладеного з однією з провідних груп п'ятизіркових готелів Індії, становить близько 25 млн доларів.

Нареченим є 28-річний Анант Амбані, син Мукеша Амбані, а нареченою — 29-річна Радика Мерчант. Вона є дочкою іншого індійського мільярдера Вірена Мерчанта.

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