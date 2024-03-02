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Ріанна виступила на вечірці індійських мільярдерів — озвучили гонорар

2 березня 2024 10:19
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Ріанна виступила на вечірці індійських мільярдерів — озвучили гонорар
Американська співачка Ріанна з організаторами івенту. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Найбагатша людина Азії Мукеш Амбані влаштовав передвесільні урочистості для свого сина. На вечірці виступила й американська співачка барбадоського походження Ріанна

Про це повідомляє видання Reuters

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Ріанна виступає перед мільярдерами 

Світська подія, яка є свого роду розігрівом перед весіллям (заплановане на літо), пройшла у сімейному маєтку в місті Джамнагар. Фактично це стало першим концертом Ріанни за останні вісім років, якщо не брати до уваги її виступ на Супербоулі в лютому 2023-го.

За інформацією багатьох таблоїдів, гонорар суперзірки становить 7 мільйонів доларів. На сцені 36-річна зірка запалювала в традиційному індійському вбранні сарі в компанії танцюристів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У списку гостей вечірки понад тисячу імен. Серед них, зокрема, мільярдери Білл Гейтс, Марк Цукерберг із дружиною Прісціллою, колишній прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер, генеральний директор Disney Боб Айгер та Іванка Трамп.

За інформацією, святкування обійдеться родині в 153 млн доларів. Вартість одного лише контракту на кейтерингове обслуговування, укладеного з однією з провідних груп п'ятизіркових готелів Індії, становить близько 25 млн доларів.

Нареченим є 28-річний Анант Амбані, син Мукеша Амбані, а нареченою — 29-річна Радика Мерчант. Вона є дочкою іншого індійського мільярдера Вірена Мерчанта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми писали, що британська дизайнерка Вікторія Бекхем прийшла на модний показ на милицях. Також ми розповідали, що сестру американської моделі Гейлі Бібер заарештували за бійку.

Індія
концерт
мільярдери
Ріанна
закордонні зірки

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