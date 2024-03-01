Сестру Гейлі Бібер заарештували за бійку

Модель Гейлі Бібер та її сестра Алая. Фото: Instagram/alaiabaldwin

Старшу сестру американської моделі Гейлі Бібер, Алаю Болдвін Аронов, заарештували за бійку. 31-річна родичка зірки посварилась з персоналом одного з клубів.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Модель заарештували після інциденту в клубі Джорджії. Згідно з поліцейським звітом Алаю засудили за напад, побиття та злочинне проникнення. Бармен Гейлі Колі заявила представникам влади, що Болдвін Аронов сказала — їй потрібно змінити тампон і попросив кілька хвилин.

Таку можливість їй нібито було надано. Втім зіркова родичка увірвалась до зачиненої туалетної кімнати для персоналу.

"Через кілька хвилин, коли міс Гейлі Колі знову увійшла до туалету, жінка вийняла свій тампон і кинула його в міс Колі. Втрутилася охорона і вивела жінку з клубу", — йдеться у звіті.

Алая чинила спротив охоронцю Club Elan, який виводив її з закладу. Сестра Гейлі Бібер хапала його за волосся та била по статевих органах. Водночас Аронов поділилась іншою версією подій, стверджуючи, що її примусово вивели з клубу, а у туалетну кімнату вона не вривалась. Втім зізналась — тампон все ж таки кинула в бармена.

Про судовий позов на сестру Гейлі Бібер таблоїди та поліція поки не повідомляє. У своїх соцмережах Алая Болдвін Аронов заяв поки що не робила.

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