Сестру Хейли Бибер арестовали за драку

Модель Хейли Бибер и ее сестра Алая. Фото: Instagram/alaiabaldwin

Старшую сестру американской модели Хейли Бибер, Алаю Болдуин Аронов, арестовали за драку. 31-летняя родственница звезды поругалась с персоналом одного из клубов.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Модель была арестована после инцидента в клубе Джорджии. Согласно полицейскому отчету Алаю осудили за нападение, избиение и преступное проникновение. Бармен Хейли Коли заявила представителям власти, что Болдуин Аронов сказала — ей нужно сменить тампон и попросил несколько минут.

Такая возможность ей якобы была предоставлена. Впрочем, звездная родственница ворвалась в закрытую туалетную комнату для персонала.

"Через несколько минут, когда мисс Хейли Коли снова вошла в туалет, женщина вынула свой тампон и бросила его в мисс Коли. Вмешалась охрана и вывела женщину из клуба", — говорится в отчете.

Алая сопротивлялась охраннику Club Elan, который выводил ее из заведения. Сестра Хейли Бибер хватала его за волосы и била по половым органам. В то же время, Аронов поделилась другой версией событий, утверждая, что ее принудительно вывели из клуба, а в туалетную комнату она не врывалась. Впрочем, призналась — тампон все же бросила в бармена.

О судебном иске на сестру Хейли Бибер таблоиды и полиция пока не сообщает. В своих соцсетях Алая Болдуин Аронов заявлений пока не делала.

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