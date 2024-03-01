Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Сестру Хейли Бибер арестовали за драку arrow

Сестру Хейли Бибер арестовали за драку

1 марта 2024 22:32
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Сестру Хейли Бибер арестовали за драку
Модель Хейли Бибер и ее сестра Алая. Фото: Instagram/alaiabaldwin
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Старшую сестру американской модели Хейли Бибер, Алаю Болдуин Аронов, арестовали за драку. 31-летняя родственница звезды поругалась с персоналом одного из клубов.

Об этом сообщает издание Page Six.

Читайте также:

Сестра Хейли Бибер устроила драку в клубе

Модель была арестована после инцидента в клубе Джорджии. Согласно полицейскому отчету Алаю осудили за нападение, избиение и преступное проникновение. Бармен Хейли Коли заявила представителям власти, что Болдуин Аронов сказала — ей нужно сменить тампон и попросил несколько минут.

Такая возможность ей якобы была предоставлена. Впрочем, звездная родственница ворвалась в закрытую туалетную комнату для персонала.

"Через несколько минут, когда мисс Хейли Коли снова вошла в туалет, женщина вынула свой тампон и бросила его в мисс Коли. Вмешалась охрана и вывела женщину из клуба", — говорится в отчете.

Алая сопротивлялась охраннику Club Elan, который выводил ее из заведения. Сестра Хейли Бибер хватала его за волосы и била по половым органам. В то же время, Аронов поделилась другой версией событий, утверждая, что ее принудительно вывели из клуба, а в туалетную комнату она не врывалась. Впрочем, призналась — тампон все же бросила в бармена.

О судебном иске на сестру Хейли Бибер таблоиды и полиция пока не сообщает. В своих соцсетях Алая Болдуин Аронов заявлений пока не делала.

Напомним, ранее мы писали, что американский рэпер Канье Уэст надел пророссийскую футболку. Также мы рассказывали, что актриса Пенелопа Крус в раскрепощенном образе появилась на обложке известного глянца.

драка
скандал
Хейли Бибер
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

29 февраля 2024

13:45 Так выглядит безупречность — Екатерина Кухар показала редкие фото юности