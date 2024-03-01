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Каньє Вест продовжує дивувати — репер вдягнув проросійську футболку

1 березня 2024 10:35
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Каньє Вест продовжує дивувати — репер вдягнув проросійську футболку
Репер Каньє Вест. Фото: instagram.com/kanyewgst/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Скандальний репер Каньє Вест з'явився у футболці з російським написом. Ймовірно, це рішення його дизайнера Гоші Рубчинського.

Про це повідомили в telegram Олексія Дурнєва.

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Американський репер Каньє Вест, який відомий своїми антисемітськими заявами, фанатінням від Адольфа Гітлера та Володимира Путіна, продовжує провокувати нові заголовки у медіа. 

Цього разу він вдягнувся у чорну футболку з написом "Черные псы". Ймовірно, це ідея російського дизайнера Гоші Рубчинського, з яким співпрацює скандальний артист. 

Репер Каньє Вест.
Репер Каньє Вест. Фото: t.me/bozhejakekonchene

Чому Каньє Вест любить Путіна

Репер заявив, що має пропутінські погляди, під час шоу відомого в США конспіролога Алекса Джонса InfoWars.

Також тоді Каньє Вест заявив, що Гітлер зробив цінний внесок в історію, наголосивши, що лідер нацистів "також народився християнином". Репер приписав диктатору винайдення шосе та мікрофона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @kanyewgst

"Я бачу хороші речі в Гітлері. Я люблю всіх. Євреї не скажуть мені, що ви можете любити нас, і вам може подобатися те, що ми робимо з вами за допомогою контрактів, і вам може подобатися те, що ми просуваємо через порнографію. Але цей хлопець (Гітлер. — Ред.), який винайшов автомагістралі, винайшов мікрофон, який я використовую як музикант, — ви не можете сказати вголос, що ця людина коли-небудь зробила щось хороше. І тут я з цим покінчив", — сказав Вест.

Також Вест взяв на себе відповідальність за популяризацію антисемітизму і додав, що суспільство має припинити засуджувати нацистів.

Раніше на репера подали позов до суду через крадіжку треку.

Також дружину Веста можуть ув'язнити через публічне оголення.

США
скандал
росіяни
Каньє Вест
путіністи
репер

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