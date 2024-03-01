Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Канье Уэст продолжает удивлять — рэппер надел пророссийскую футболку arrow

Канье Уэст продолжает удивлять — рэппер надел пророссийскую футболку

1 марта 2024 10:35
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Канье Уэст продолжает удивлять — рэппер надел пророссийскую футболку
Рэпер Канье Уэст. Фото: instagram.com/kanyewgst/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Скандальный рэпер Канье Уэст появился в футболке с русской надписью. Вероятно, это решение его дизайнера Гоши Рубчинского.

Об этом сообщили в telegram Алексея Дурнева.

Читайте также:

Канье Уэст продолжает поддерживать Россию

Американский рэпер Канье Уэст, известный своими антисемитскими заявлениями, фанатением от Адольфа Гитлера и Владимира Путина, продолжает провоцировать новые заголовки в медиа.

На этот раз он облачился в черную футболку с надписью "Черные псы". Вероятно, это идея российского дизайнера Гоши Рубчинского, с которым сотрудничает скандальный артист.

Рэпер Канье Вест.
Рэпер Канье Уэст. Фото: t.me/bozhejakekonchene

Почему Канье Уэст любит Путина

Рэпер заявил, что имеет пропутинские взгляды, во время шоу известного в США конспиролога Алекса Джонса InfoWars.

Также тогда Канье Уэст заявил, что Гитлер внес ценный вклад в историю, подчеркнув, что лидер нацистов "также родился христианином". Рэпер приписал диктатору изобретение шоссе и микрофона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @kanyewgst

"Я вижу хорошие вещи в Гитлере. Я люблю всех. Евреи не скажут мне, что вы можете любить нас, и вам может нравиться то, что мы делаем с вами с помощью контрактов, и вам может нравиться то, что мы продвигаем через порнографию. Но этот парень (Гитлер. — Ред.), изобретший автомагистрали, изобрел микрофон, который я использую как музыкант — вы не можете сказать вслух, что этот человек когда-нибудь сделал что-то хорошее. И тут я с этим покончил", — сказал он. Уэст.

Также Уэст взял на себя ответственность за популяризацию антисемитизма и добавил, что общество должно прекратить осуждать нацистов.

Ранее на рэпера подали иск в суд из-за кражи трека.

Также жену Уэста могут заключить в тюрьму из-за публичного обнажения.

США
скандал
россияне
Канье Уэст
путинисты
рэпер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году