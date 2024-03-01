Канье Уэст продолжает удивлять — рэппер надел пророссийскую футболку
Скандальный рэпер Канье Уэст появился в футболке с русской надписью. Вероятно, это решение его дизайнера Гоши Рубчинского.
Об этом сообщили в telegram Алексея Дурнева.
Канье Уэст продолжает поддерживать Россию
Американский рэпер Канье Уэст, известный своими антисемитскими заявлениями, фанатением от Адольфа Гитлера и Владимира Путина, продолжает провоцировать новые заголовки в медиа.
На этот раз он облачился в черную футболку с надписью "Черные псы". Вероятно, это идея российского дизайнера Гоши Рубчинского, с которым сотрудничает скандальный артист.
Почему Канье Уэст любит Путина
Рэпер заявил, что имеет пропутинские взгляды, во время шоу известного в США конспиролога Алекса Джонса InfoWars.
Также тогда Канье Уэст заявил, что Гитлер внес ценный вклад в историю, подчеркнув, что лидер нацистов "также родился христианином". Рэпер приписал диктатору изобретение шоссе и микрофона.
"Я вижу хорошие вещи в Гитлере. Я люблю всех. Евреи не скажут мне, что вы можете любить нас, и вам может нравиться то, что мы делаем с вами с помощью контрактов, и вам может нравиться то, что мы продвигаем через порнографию. Но этот парень (Гитлер. — Ред.), изобретший автомагистрали, изобрел микрофон, который я использую как музыкант — вы не можете сказать вслух, что этот человек когда-нибудь сделал что-то хорошее. И тут я с этим покончил", — сказал он. Уэст.
Также Уэст взял на себя ответственность за популяризацию антисемитизма и добавил, что общество должно прекратить осуждать нацистов.
Ранее на рэпера подали иск в суд из-за кражи трека.
Также жену Уэста могут заключить в тюрьму из-за публичного обнажения.
Читайте Новини.LIVE!