Рэпер Канье Уэст. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Скандальный рэпер Канье Уэст появился в футболке с русской надписью. Вероятно, это решение его дизайнера Гоши Рубчинского.

Об этом сообщили в telegram Алексея Дурнева.

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Канье Уэст продолжает поддерживать Россию

Американский рэпер Канье Уэст, известный своими антисемитскими заявлениями, фанатением от Адольфа Гитлера и Владимира Путина, продолжает провоцировать новые заголовки в медиа.

На этот раз он облачился в черную футболку с надписью "Черные псы". Вероятно, это идея российского дизайнера Гоши Рубчинского, с которым сотрудничает скандальный артист.

Рэпер Канье Уэст. Фото: t.me/bozhejakekonchene

Почему Канье Уэст любит Путина

Рэпер заявил, что имеет пропутинские взгляды, во время шоу известного в США конспиролога Алекса Джонса InfoWars.

Также тогда Канье Уэст заявил, что Гитлер внес ценный вклад в историю, подчеркнув, что лидер нацистов "также родился христианином". Рэпер приписал диктатору изобретение шоссе и микрофона.

"Я вижу хорошие вещи в Гитлере. Я люблю всех. Евреи не скажут мне, что вы можете любить нас, и вам может нравиться то, что мы делаем с вами с помощью контрактов, и вам может нравиться то, что мы продвигаем через порнографию. Но этот парень (Гитлер. — Ред.), изобретший автомагистрали, изобрел микрофон, который я использую как музыкант — вы не можете сказать вслух, что этот человек когда-нибудь сделал что-то хорошее. И тут я с этим покончил", — сказал он. Уэст.

Также Уэст взял на себя ответственность за популяризацию антисемитизма и добавил, что общество должно прекратить осуждать нацистов.

Ранее на рэпера подали иск в суд из-за кражи трека.

Также жену Уэста могут заключить в тюрьму из-за публичного обнажения.