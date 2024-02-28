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На Каньє Веста подали в суд за використання чужої пісні

28 лютого 2024 22:32
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
На Каньє Веста подали в суд за використання чужої пісні
Репер Каньє Вест. Фото: Zach Schuss/Variety
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

На скандального репера Каньє Веста подали до суду. Спадкоємці американської співачки Донни Саммер заявили, що він незаконно використав чужу пісню для створення свого треку.

Про це розповідає The Guardian.

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Каньє Вест ймовірно вкрав пісню Донни Саммер

Спадкоємці американської співачки та 5-разової лауреатки "Ґреммі" Донни Саммер заявили, що Каньє Вест незаконно використав її трек "I Feel Love" для створення своєї нової пісні "Good (Don't Die)".

Позов стосується і співавтора альбому Ty Dolla $ign (Тайрон Вільям Гріффін-молодший). У скарзі зазначено, що він разом з Вестом попросили семпл пісні "I Feel Love" у січні, проте отримали відмову. 

Причина в тому, що репер має скандальну репутацію — поширює антисемітизм, вихваляє Адольфа Гітлера і Володимира Путіна.  Представники спадщини Саммер вирішили захистити цінну інтелектуальну власність, щоб вона не мала нічого спільного зі скандалами.

Також Вест звертався за дозволом до Universal Music Group, проте знову спіймав облизня.

Kanye West attends the 2020 Vanity Fair Oscar Party at Wallis Annenberg Center for the Performing Arts on February 09, 2020 in Beverly Hills, California
Каньє Вест. Фото: TAYLOR HILL/FILMMAGIC

Незважаючи на всі відмови, музиканти все таки використали уривок з пісні Саммер, а також сплагіатили іншу частину пісні.  Позивачі хочуть відновити справедливість і не будуть заплющувати очі на подібні випадки.

Репер поки що не коментував ситуацію. Він зайнятий зміною нікнейму в соцмережах на його новий псевдонім "Ye".

Раніше репер знову вивів свою дружину на вулицю без трусиків.

Також Тейлор Свіфт нарешті помстилася реперу у цікавий спосіб.

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