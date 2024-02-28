На Канье Веста подали в суд за использование чужой песни
На скандального рэпера Канье Веста подали в суд. Наследники американской певицы Донны Саммер заявили, что он незаконно использовал чужую песню для создания своего трека.
Об этом рассказывает The Guardian.
Канье Вест вероятно украл песню Донны Саммер
Наследники американской певицы и 5-кратной лауреатки "Грэмми" Донны Саммер заявили, что Канье Вест незаконно использовал ее трек "I Feel Love" для создания своей новой песни "Good (Don't Die)".
Иск касается и соавтора альбома Ty Dolla $ign (Тайрон Уильям Гриффин-младший). В жалобе говорится, что он вместе с Вестом попросил сэмпл песни "I Feel Love" в январе, однако получил отказ.
Причина в том, что рэпер имеет скандальную репутацию — распространяет антисемитизм, восхваляет Адольфа Гитлера и Владимира Путина. Представители наследия Саммер решили защитить ценную интеллектуальную собственность, чтобы оно не имело ничего общего со скандалами.
Также Вест обращался за разрешением в Universal Music Group, однако снова получил негативный ответ.
Несмотря на все отказы, музыканты все же использовали отрывок из песни Саммер, а также сплагиатили другую часть песни. Истцы хотят восстановить справедливость и не будут закрывать глаза на подобные случаи.
Рэпер пока не комментировал ситуацию. Он занят сменой никнейма в соцсетях на его новый псевдоним "Ye".
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