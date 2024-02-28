На Канье Веста подали в суд за использование чужой песни

Рэпер Канье Вест. Фото: Zach Schuss/Variety

На скандального рэпера Канье Веста подали в суд. Наследники американской певицы Донны Саммер заявили, что он незаконно использовал чужую песню для создания своего трека.

Об этом рассказывает The Guardian.

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Наследники американской певицы и 5-кратной лауреатки "Грэмми" Донны Саммер заявили, что Канье Вест незаконно использовал ее трек "I Feel Love" для создания своей новой песни "Good (Don't Die)".

Иск касается и соавтора альбома Ty Dolla $ign (Тайрон Уильям Гриффин-младший). В жалобе говорится, что он вместе с Вестом попросил сэмпл песни "I Feel Love" в январе, однако получил отказ.

Причина в том, что рэпер имеет скандальную репутацию — распространяет антисемитизм, восхваляет Адольфа Гитлера и Владимира Путина. Представители наследия Саммер решили защитить ценную интеллектуальную собственность, чтобы оно не имело ничего общего со скандалами.

Также Вест обращался за разрешением в Universal Music Group, однако снова получил негативный ответ.

Канье Вест. Фото: TAYLOR HILL/FILMMAGIC

Несмотря на все отказы, музыканты все же использовали отрывок из песни Саммер, а также сплагиатили другую часть песни. Истцы хотят восстановить справедливость и не будут закрывать глаза на подобные случаи.

Рэпер пока не комментировал ситуацию. Он занят сменой никнейма в соцсетях на его новый псевдоним "Ye".

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