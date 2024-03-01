Пенелопа Крус запалила у розкутому образі на обкладинці глянцю

Пенелопа Крус для V Magazine. Фото: V Magazine

Іспанська акторка Пенелопа Крус знялась для модного глянцю V Magazine. Вона приміряла незвичайний для себе образ — реперки.

Світлини глянець виклав в instagram.

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Іспанська акторка Пенелопа Крус знялась для глянцю V Magazine. Стилісти обрали для неї запальний образ. Зірка вдягла шкіряні речі від культових брендів — Chanel і davidkoma.

Також зірка поділилась своїми спогадами про початок творчого шляху. Тоді вона навіть уявити не могла, що в неї все вийде.

"У моїй кар'єрі [мріяння] було як найбільший двигун, тому що я не знала людей, які могли б заробляти на життя чимось, пов'язаним з мистецтвом загалом. Я нікого не знала. Також мої батьки нікого не знали. Це було наче, це була занадто велика мрія. Творимо, мріємо", — розповіла акторка.

Пенелопа Крус для V Magazine. Фото: V Magazine

Пенелопа Крус для V Magazine. Фото: V Magazine

Раніше Пенелопа Крус з'явилась на публіці в обіймах відомого митця.

Також вона розповіла про страшну сімейну трагедію.