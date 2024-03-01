Пенелопа Крус зажгла в раскрепощенном образе на обложке глянца

Пенелопа КРУС для V Magazine. Фото: V Magazine

Испанская актриса Пенелопа Крус снялась для модного глянца V Magazine. Она примеряла необычный для себя образ — репера.

Фото глянец выложил в instagram.

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Испанская актриса Пенелопа Крус снялась для глянца V Magazine. Стилисты выбрали для нее вспыльчивый образ. Звезда надела кожаные вещи от культовых брендов — Chanel и Davidkoma.

Также звезда поделилась своими воспоминаниями о начале творческого пути. Тогда она даже вообразить не могла, что у нее все получится.

"В моей карьере [мечтания] были как самый большой двигатель, потому что я не знала людей, которые могли бы зарабатывать на жизнь чем-то, связанным с искусством в целом. Я никого не знала. Также мои родители никого не знали. Это была слишком большая мечта. Творим, мечтаем", — рассказала актриса.

Пенелопа КРУС для V Magazine. Фото: V Magazine

Пенелопа КРУС для V Magazine. Фото: V Magazine

Ранее Пенелопа Крус появилась на публике в объятиях известного художника.

Также она рассказала о страшной семейной трагедии.