Пенелопа Крус зажгла в раскрепощенном образе на обложке глянца
Испанская актриса Пенелопа Крус снялась для модного глянца V Magazine. Она примеряла необычный для себя образ — репера.
Фото глянец выложил в instagram.
Пенелопа Крус поразила стильным образом
Испанская актриса Пенелопа Крус снялась для глянца V Magazine. Стилисты выбрали для нее вспыльчивый образ. Звезда надела кожаные вещи от культовых брендов — Chanel и Davidkoma.
Также звезда поделилась своими воспоминаниями о начале творческого пути. Тогда она даже вообразить не могла, что у нее все получится.
"В моей карьере [мечтания] были как самый большой двигатель, потому что я не знала людей, которые могли бы зарабатывать на жизнь чем-то, связанным с искусством в целом. Я никого не знала. Также мои родители никого не знали. Это была слишком большая мечта. Творим, мечтаем", — рассказала актриса.
Ранее Пенелопа Крус появилась на публике в объятиях известного художника.
Также она рассказала о страшной семейной трагедии.
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