Рианна выступила на вечеринке индийских миллиардеров — озвучили гонорар

Американская певица Рианна с организаторами ивента. Фото: Reuters

Cамый богатый человек Азии Мукеш Амбани устроил предсвадебные торжества для своего сына. На вечеринке выступила и американская певица барбадосского происхождения Рианна.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Светское событие, являющееся своего рода разогревом перед свадьбой (запланирована на лето), прошло в семейном имении в городе Джамнагар. По факту это стало первым концертом Рианны за последние восемь лет, если не считать ее выступление на Супербоуле в феврале 2023-го.

По информации многих таблоидов, гонорар суперзвезды составил 7 миллионов долларов. На сцене 36-летняя звезда зажигала в традиционном индийском наряде сари в компании танцоров.

В списке гостей вечеринки более тысячи имен. Среди них, в частности, миллиардеры Билл Гейтс, Марк Цукерберг с супругой Присциллой, бывший премьер-министр Канады Стивен Гарпер, генеральный директор Disney Боб Айгер и Иванка Трамп.

По информации, празднование обойдется семье в 153 млн долларов. Стоимость одного контракта на кейтеринговое обслуживание, заключенного с одной из ведущих групп пятизвездочных гостиниц Индии, составляет около 25 млн долларов.

Женихом является 28-летний Анант Амбани, сын Мукеша Амбани, а невестой — 29-летняя Радика Мерчант. Она является дочерью другого индийского миллиардера Вирена Мерчанта.

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