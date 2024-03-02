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Рианна выступила на вечеринке индийских миллиардеров — озвучили гонорар

2 марта 2024 10:19
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Рианна выступила на вечеринке индийских миллиардеров — озвучили гонорар
Американская певица Рианна с организаторами ивента. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Cамый богатый человек Азии Мукеш Амбани устроил предсвадебные торжества для своего сына. На вечеринке выступила и американская певица барбадосского происхождения Рианна.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Светское событие, являющееся своего рода разогревом перед свадьбой (запланирована на лето), прошло в семейном имении в городе Джамнагар. По факту это стало первым концертом Рианны за последние восемь лет, если не считать ее выступление на Супербоуле в феврале 2023-го.

По информации многих таблоидов, гонорар суперзвезды составил 7 миллионов долларов. На сцене 36-летняя звезда зажигала в традиционном индийском наряде сари в компании танцоров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В списке гостей вечеринки более тысячи имен. Среди них, в частности, миллиардеры Билл Гейтс, Марк Цукерберг с супругой Присциллой, бывший премьер-министр Канады Стивен Гарпер, генеральный директор Disney Боб Айгер и Иванка Трамп.

По информации, празднование обойдется семье в 153 млн долларов. Стоимость одного контракта на кейтеринговое обслуживание, заключенного с одной из ведущих групп пятизвездочных гостиниц Индии, составляет около 25 млн долларов.

Женихом является 28-летний Анант Амбани, сын Мукеша Амбани, а невестой — 29-летняя Радика Мерчант. Она является дочерью другого индийского миллиардера Вирена Мерчанта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, ранее мы писали, что британский дизайнер Виктория Бекхэм пришла на модный показ на костылях. Также мы рассказывали, что сестру американской модели Хейли Бибер арестовали за драку.

Индия
концерт
миллиардеры
Рианна
зарубежные звезды

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