Звезда сериала "Виталька" Гарик Бирча впервые стал папой — кто родился у шоумена

Шоумен Гарик Бирч. Фото: https://www.instagram.com/garik_bircha/

Известный украинский актер и шоумен Гарик Бирча поделился радостной новостью, долго скрываемой от публики. Артист признался, что женат и воспитывает с любимой дочь.

Об этом он рассказал в интервью программе "Ближе к звездам".

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Артист никогда публично не делился подробностями своей личной жизни, однако в этот раз решил сделать исключение.

Гарик Бирча защищает нашу страну на фронте, но сейчас артист находится в отпуске.

Шоумен признается, что вернулся с передовой не только ради съемок в развлекательном шоу "Лига смеха. Волонтерский десант 3", но и посвящает сейчас это время своей семье.

"У меня есть маленькая дочь. Два года недавно исполнилось. Она родилась перед полномасштабным вторжением", — удивил шоумен.

О любимой, подарившей ему ребенка, он не сказал ни слова. Однако на его безымянном пальце можно заметить обручальное кольцо, свидетельствующее о том, что его сердце занято.

Напомним, бывшая жена Ченнинга Татума ждет третьего ребенка. А Максим Чмерковский обрадовал подписчиков фотографиями подросших сыновей.