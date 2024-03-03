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Звезда сериала "Виталька" Гарик Бирча впервые стал папой — кто родился у шоумена

3 марта 2024 17:43
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Звезда сериала "Виталька" Гарик Бирча впервые стал папой — кто родился у шоумена
Шоумен Гарик Бирч. Фото: https://www.instagram.com/garik_bircha/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский актер и шоумен Гарик Бирча поделился радостной новостью, долго скрываемой от публики. Артист признался, что женат и воспитывает с любимой дочь.

Об этом он рассказал в интервью программе "Ближе к звездам".

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Артист никогда публично не делился подробностями своей личной жизни, однако в этот раз решил сделать исключение.

Гарик Бирча защищает нашу страну на фронте, но сейчас артист находится в отпуске.

Шоумен признается, что вернулся с передовой не только ради съемок в развлекательном шоу "Лига смеха. Волонтерский десант 3", но и посвящает сейчас это время своей семье.

"У меня есть маленькая дочь. Два года недавно исполнилось. Она родилась перед полномасштабным вторжением",  — удивил шоумен.

О любимой, подарившей ему ребенка, он не сказал ни слова. Однако на его безымянном пальце можно заметить обручальное кольцо, свидетельствующее о том, что его сердце занято.

Напомним, бывшая жена Ченнинга Татума ждет третьего ребенка. А Максим Чмерковский обрадовал подписчиков фотографиями подросших сыновей.

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