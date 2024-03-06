Віталій Козловський одружився зі своєю піарницею Юлією Бакуменко

Юлія Бакуменко і Віталій Козловський. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/

Український артист Віталій Козловський, ймовірно, одружився зі своєю менеджеркою та піарницею Юлією Бакуменко. Вони багато років працюють, відпочивають і веселяться разом.

Про це пише OBOZ.UA з посиланням на інсайдерську інформацію.

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Співак Віталій Козловський зранку поділився новиною про одруження, проте не розповів, хто його обранниця. Ймовірно, нею може бути його менеджерка Юлія Бакуменко.

Вони мають чимало спільних фото в соцмережах — відпочинок за кордоном, відвідини весіль, вечірки з друзями і не тільки. Також у Юлії в стрічці зовсім немає дописів з іншими чоловіками протягом багатьох років.

Інсайдери видання розповіли, що стосунки в цій парі завʼязалися "давно", але не одразу після знайомства.

Про наміри одружитися Козловський заговорив чотири роки тому, тоді він проводив увесь свій час з дівчиною.

"Я переконався, що це саме моя людина. Тому що постійно я в русі, з кимось іншим зустрічаюся, а тут ми 24 години на добу разом. І думки про весілля якраз гостро стали вже", — ділився відчуттями артист.

Юлія Бакуменко і Віталій Козловський. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/

Юлія Бакуменко і Віталій Козловський. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/

Натомість Юлія у своїх соцмережах називає день народження артиста — найкращим днем в житті і зізнається в любові "від неба до землі". Попри все офіційних підтверджень поки що немає.

Юлія Бакуменко і Віталій Козловський. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/

Юлія Бакуменко і Віталій Козловський. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/

Юлія Бакуменко і Віталій Козловський. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/

Раніше ми показували, як виглядають обручки закоханих.

Також Козловський ділився проблемами, з якими зіштовхується під час своєї волонтерської діяльності.