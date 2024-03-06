Віталій Козловський одружився — перше фото з обраницею

Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Український співак Віталій Козловський нещодавно заінтригував зізнанням про зміни у житті. Тоді він не розповів подробиць, але тепер стало відомо, що артист одружився.

Про це стало відомо із Instagram співака.

Читайте також:

Козловський шокував радісною новиною

6 березня Козловському виповнилося 39 років. Цього дня він вирішив сказати шанувальникам, що одружився. На фото він показав обручки його та коханої.

Співак Віталій Козловський з дружиною. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

"Сьогодні мені 39. Минув рік, який перевернув моє життя…Коли опиняєшся за крок від смерті, цінності змінюються полярно — хочеться поспішати жити, поспішати любити, насолоджуючись кожною миттю, проведеною з найріднішими і найважливіше не відкладати на потім. Скажу всесвіту тільки одне: Дякую", — прокоментував Козловський.

Поки що невідомо, хто ж обраниця виконавця та захисника України.

Підписники почали вітати артиста з подією. Серед зірок теплі слова написали співачка Наталка Карпа, блогерка Раміна, акторка Наталка Денисенко та інші.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як Козловський допомагає ЗСУ. Також артист випустив трек, який присвятив воїнам ЗСУ.