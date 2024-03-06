Виталий Козловский женился — первое фото с избранницей
Украинский певец Виталий Козловский недавно заинтриговал признанием об изменениях в жизни. Тогда он не рассказал подробности, но теперь стало известно, что артист женился.
Об этом стало известно из Instagram певца.
Козловский шокировал радостной новостью
6 марта Козловскому исполнилось 39 лет. В этот день он решил рассказать поклонникам, что женился. На фото он показал обручальные кольца его и возлюбленной.
"Сегодня мне 39. Прошел год, который перевернул мою жизнь…Когда оказываешься в шаге от смерти, ценности меняются полярно — хочется спешить жить, спешить любить, наслаждаясь каждым мгновением, проведенным с самыми родными и самое важное не откладывать на потом. Скажу вселенной только одно: Спасибо", — прокомментировал Козловский.
Пока неизвестно, кто избранница исполнителя и защитника Украины.
Подписчики начали поздравлять артиста с событием. Среди звезд теплые слова написали певица Наталка Карпа, блогер Рамина, актриса Наталка Денисенко и другие.
Напомним, ранее стало известно, как Козловский помогает ВСУ. Также артист выпустил трек, посвятивший воинам ВСУ.
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