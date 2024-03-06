Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Работала с ним много лет — стало известно на ком женился Виталий Козловский arrow

Работала с ним много лет — стало известно на ком женился Виталий Козловский

6 марта 2024 20:46
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Виталий Козловский женился на своей пиарщице Юлии Бакуменко
Юлия Бакуменко и Виталий Козловский. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинский артист Виталий Козловский предположительно женился на своем менеджере и пиарщике Юлии Бакуменко. Они много лет работают, отдыхают и веселятся вместе.

Об этом пишет OBOZ.UA с ссылкой на инсайдерскую информацию.

Читайте также:

Виталий Козловский женился на своей пиарщице

Певец Виталий Козловский с утра поделился новостью о браке, однако не рассказал, кто его избранница. Вероятно, ею может быть его менеджер Юлия Бакуменко.

У них немало общих фото в соцсетях — отдых за границей, посещение свадеб, вечеринки с друзьями и не только. Также в ленте Юлии совсем нет постов с другими мужчинами на протяжении многих лет.

Инсайдеры издания рассказали, что отношения в этой паре завязались "давно", но не сразу после знакомства.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Yulia Bakumenko (@yuliabakumenko)

О намерениях жениться Козловский заговорил еще 4 года назад, тогда он все время проводил с девушкой.

"Я убедился, что это именно мой человек. Потому что постоянно я в движении, с кем-то другим встречаюсь, а здесь мы 24 часа в сутки вместе. И мысли о свадьбе как раз остро стали уже", — тогда делился ощущениями артист.

Юлия Бакуменко и Виталий Козловский. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/
Юлия Бакуменко и Виталий Козловский. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/
Юлия Бакуменко и Виталий Козловский. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/
Юлия Бакуменко и Виталий Козловский. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/

Юлия же в своих соцсетях называет день рождения артиста — лучшим днем в жизни и признается в любви "от неба к земле". Несмотря на все официальные подтверждения пока нет.

Юлия Бакуменко и Виталий Козловский. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/
Юлия Бакуменко и Виталий Козловский. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/
Юлия Бакуменко и Виталий Козловский. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/
Юлия Бакуменко и Виталий Козловский. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/
Юлия Бакуменко и Виталий Козловский. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/
Юлия Бакуменко и Виталий Козловский. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/

Раньше мы показывали, как выглядят кольца влюбленных.

Также Козловский делился проблемами, с которыми сталкивается во время своей волонтерской деятельности.

Виталий Козловский
свадьба
певец
украинские звезды
любовь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

4 марта 2024

07:25 Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий — найдите их за 10 секунд