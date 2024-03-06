Виталий Козловский женился на своей пиарщице Юлии Бакуменко

Юлия Бакуменко и Виталий Козловский. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/

Украинский артист Виталий Козловский предположительно женился на своем менеджере и пиарщике Юлии Бакуменко. Они много лет работают, отдыхают и веселятся вместе.

Об этом пишет OBOZ.UA с ссылкой на инсайдерскую информацию.

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Певец Виталий Козловский с утра поделился новостью о браке, однако не рассказал, кто его избранница. Вероятно, ею может быть его менеджер Юлия Бакуменко.

У них немало общих фото в соцсетях — отдых за границей, посещение свадеб, вечеринки с друзьями и не только. Также в ленте Юлии совсем нет постов с другими мужчинами на протяжении многих лет.

Инсайдеры издания рассказали, что отношения в этой паре завязались "давно", но не сразу после знакомства.

О намерениях жениться Козловский заговорил еще 4 года назад, тогда он все время проводил с девушкой.

"Я убедился, что это именно мой человек. Потому что постоянно я в движении, с кем-то другим встречаюсь, а здесь мы 24 часа в сутки вместе. И мысли о свадьбе как раз остро стали уже", — тогда делился ощущениями артист.

Юлия Бакуменко и Виталий Козловский. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/

Юлия Бакуменко и Виталий Козловский. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/

Юлия же в своих соцсетях называет день рождения артиста — лучшим днем в жизни и признается в любви "от неба к земле". Несмотря на все официальные подтверждения пока нет.

Юлия Бакуменко и Виталий Козловский. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/

Юлия Бакуменко и Виталий Козловский. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/

Юлия Бакуменко и Виталий Козловский. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/

Раньше мы показывали, как выглядят кольца влюбленных.

Также Козловский делился проблемами, с которыми сталкивается во время своей волонтерской деятельности.