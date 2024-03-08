Звезда "Лиги Смеха" и военный Виктор Розовый женился — артист показал невесту

Украинский комик и военный Виктор Розовый. Фото: скриншот с видео

Виктор Розовый известен многим украинцам в качестве юмориста из команды "Загорецкая Людмила Степановна" в "Лиге смеха", оставил свою жизнь холостяка в прошлом. Комик показал невесту и похвастался обручальным кольцом.

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Розовый опубликовал в социальной сети первое общее фото с молодой невестой. На ней влюбленные демонстрируют на камеру свои обручальные кольца.

На роспись избранница комика надела стильный и лаконичный темно-серый костюм, а сам Виктор выбрал для себя черную вышиванку.

"Поздравляю!" – подписал публикацию артист.

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Украинцы засыпали молодоженов приятными словами и пожеланиями.

"Хорошие новости. Счастье и согласие".

"Дай боже счастье".

"Поздравляю. Счастье, здоровье на многие годы"

"Искренние поздравления молодым".

Комментарии под публикацией Виктора Розового. Фото: instagram.com/victors_stories

Виктор Розовый служит в ВСУ

Артист решил не прикрываться своей профессией и с начала полномасштабного вторжения РФ встал на защиту нашей страны в составе третьей штурмовой бригады Азова.

Комик начал службу в подразделении аэроразведки, но понял, что это не его и впоследствии перевелся в боевое подразделение и продолжает службу.

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