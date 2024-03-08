Звезда "Лиги Смеха" и военный Виктор Розовый женился — артист показал невесту
Виктор Розовый известен многим украинцам в качестве юмориста из команды "Загорецкая Людмила Степановна" в "Лиге смеха", оставил свою жизнь холостяка в прошлом. Комик показал невесту и похвастался обручальным кольцом.
Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram.
Комик "Лиги Смеха" Виктор Розовый женится
Розовый опубликовал в социальной сети первое общее фото с молодой невестой. На ней влюбленные демонстрируют на камеру свои обручальные кольца.
На роспись избранница комика надела стильный и лаконичный темно-серый костюм, а сам Виктор выбрал для себя черную вышиванку.
"Поздравляю!" – подписал публикацию артист.
Поклонники поздравляют комика Виктора Розового со свадьбой
Украинцы засыпали молодоженов приятными словами и пожеланиями.
"Хорошие новости. Счастье и согласие".
"Дай боже счастье".
"Поздравляю. Счастье, здоровье на многие годы"
"Искренние поздравления молодым".
Виктор Розовый служит в ВСУ
Артист решил не прикрываться своей профессией и с начала полномасштабного вторжения РФ встал на защиту нашей страны в составе третьей штурмовой бригады Азова.
Комик начал службу в подразделении аэроразведки, но понял, что это не его и впоследствии перевелся в боевое подразделение и продолжает службу.
Раньше мы писали, что Козловский неожиданно женился – кто его любимая. Также Остапчук уже третий раз оказался под венцом — фото молодоженов.
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