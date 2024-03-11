Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Участник "Лиги смеха", который служит в 3-й ОШБр, восхитил романтическими кадрами со свадьбы arrow

Участник "Лиги смеха", который служит в 3-й ОШБр, восхитил романтическими кадрами со свадьбы

11 марта 2024 19:23
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Участник "Лиги смеха", который служит в 3-й ОШБр, восхитил романтическими кадрами со свадьбы
Участник "Лиги смеха" Виктор Розовый с невестой Ольгой Мерзликиной. Фото: instagram.com/victors_stories
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Виктор Розовый, известный многим украинцам как участник команды "Загорецкая Людмила Степановна" в "Лиге смеха", женился и показал свадебные фото. Гостей события развлекал ведущий Игорь Ласточкин и пес Патрон.

Соответствующие фотографии появились на странице свадебных и вечерних нарядов Crystal Lviv в Instagram.

Читайте также:

Виктор Розовый похвастался свадебными фото

Звезда "Лиги Смеха" и военный 3-й штурмовой бригады Виктор Розовый женился на модели и актрисе Ольге Мерзликиной.

В сеть попали яркие кадры со свадебной фотосессии новобрачных.

Виктор Розовый свадьба
Свадьба Виктора Розового и Ольги Мерзликиной. Фото: instagram.com/crystalsaloncomua/

Образ невесты состоял из изящного белого платья с глубоким вырезом на бедре. Ольга дополнила наряд длинными перчатками, металлическими украшениями и изысканной укладкой.

Звезда "Лиги Смеха" Виктор позировал перед камерой в необычной для себя одежде — классическом черном костюме и белой рубашке.

Его образ дополняла светло-розовая бабочка на шее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by OLGA (@oliamerzlikina)

Гостей на свадьбе развлекал известный ведущий и тренер "Лиги Смеха" Игорь Ласточкин и двухметровый персонаж пса Патрона.

Свадьба Виктора Розового
Свадьба Виктора Розового и Ольги Мерзликиной. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/

Виктору так понравился легендарный персонаж, что его жена Ольга пошутила о том, что Патрону он радовался на празднике больше, чем ей.

Свадьба Виктора Розового
Свадьба Виктора Розового и Ольги Мерзликиной. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/

Виктор Розовый стал известен благодаря участию в команде "Загорецкая Людмила Степановна" на "Лиге смеха". После полномасштабного вторжения артист отправился защищать нашу страну на передовую и сейчас уничтожает врагов в составе 3-й штурмовой бригады.

Раньше мы писали, что Козловский неожиданно женился — кто его избранница. Также Остапчук уже третий раз оказался под венцом — фото молодоженов.

свадьба
фото
отношения
Лига Смеха
Игорь Ласточкин
украинские звезды
фотосессия
любовь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы