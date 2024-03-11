Участник "Лиги смеха", который служит в 3-й ОШБр, восхитил романтическими кадрами со свадьбы
Виктор Розовый, известный многим украинцам как участник команды "Загорецкая Людмила Степановна" в "Лиге смеха", женился и показал свадебные фото. Гостей события развлекал ведущий Игорь Ласточкин и пес Патрон.
Соответствующие фотографии появились на странице свадебных и вечерних нарядов Crystal Lviv в Instagram.
Виктор Розовый похвастался свадебными фото
Звезда "Лиги Смеха" и военный 3-й штурмовой бригады Виктор Розовый женился на модели и актрисе Ольге Мерзликиной.
В сеть попали яркие кадры со свадебной фотосессии новобрачных.
Образ невесты состоял из изящного белого платья с глубоким вырезом на бедре. Ольга дополнила наряд длинными перчатками, металлическими украшениями и изысканной укладкой.
Звезда "Лиги Смеха" Виктор позировал перед камерой в необычной для себя одежде — классическом черном костюме и белой рубашке.
Его образ дополняла светло-розовая бабочка на шее.
Гостей на свадьбе развлекал известный ведущий и тренер "Лиги Смеха" Игорь Ласточкин и двухметровый персонаж пса Патрона.
Виктору так понравился легендарный персонаж, что его жена Ольга пошутила о том, что Патрону он радовался на празднике больше, чем ей.
Виктор Розовый стал известен благодаря участию в команде "Загорецкая Людмила Степановна" на "Лиге смеха". После полномасштабного вторжения артист отправился защищать нашу страну на передовую и сейчас уничтожает врагов в составе 3-й штурмовой бригады.
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