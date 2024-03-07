"Диво-жінка" Галь Гадот народила четверту дитину

Акторка Галь Гадот. Фото: instagram.com/gal_gadot/

Голлівудська актриса Галь Гадот, найвідоміша роллю "Диво-жінки", стала мамою вчетверте. Жінка навіть поділилася фотографією з малюком.

Про це стало відомо з соціальних мереж зірки.

Читайте також:

"Диво-жінка" дала дочці чарівне ім'я

Вагітність актриса тримала в таємниці. Новина про появу на світ дитини для шанувальників стала сюрпризом. У 38-річної Галь Гадот та її дружина, 47-річного бізнесмена Ярона Венсано, народилася четверта дівчинка, яка отримала ім'я Орі. Значення імені малюка актриса розкрила у підписі до посту.

"Моя мила дівчинка, ласкаво просимо. Вагітність була нелегкою, але ми впоралися. Ти принесла так багато світла в наше життя, виправдовуючи своє ім'я, Орі, що в перекладі з івриту означає "моє світло". Наші серця сповнені подяки. будинок дівчаток. Ласкаво просимо у дім дівчаток. Втім, наш тато теж дуже крутий", — написала Галь Гадот під фотографією.

Галь Гадот та її коханий Ярон Версано одружилися у 2008 році. У них троє спільних дочок: 12-річна Алма, шестирічна Майя та дворічна Даніелла.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Диво-жінку" Галь Гадот можуть забрати до армії. А українська співачка Луна народила сина.