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"Чудо-женщина" Галь Гадот родила четвертого ребенка

7 марта 2024 09:00
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
"Чудо-женщина" Галь Гадот родила четвертого ребенка
Актриса Галь Гадот. Фото: instagram.com/gal_gadot/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Голливудская актриса Галь Гадот, известная ролью "Чудо-женщины", стала мамой в четвертый раз. Женщина даже поделилась фотографией с малышом.

Об этом стало известно из социальных сетей звезды.

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Беременность актриса держала в секрете. Новость о появлении на свет ребенка для поклонников стала сюрпризом. У 38-летней Галь Гадот и ее супруга, 47-летнего бизнесмена Ярона Венсано, родилась четвертая девочка, получившая имя Ори. Значение имени малыша актриса раскрыла в подписи к посту.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Gal Gadot (@gal_gadot)

"Моя милая девочка, добро пожаловать. Беременность была нелегкой, но мы справились. Ты принесла так много света в нашу жизнь, оправдывая свое имя, Ори, что в переводе с иврита означает "мой свет". Наши сердца полны благодарности. Добро пожаловать в дом девочек. Впрочем, наш папа тоже весьма крутой", — написала Галь Гадот под фотографией.

Галь Гадот и ее любимый Ярон Версано поженились в 2008 году. У них трое общих дочерей: 12-летняя Алма, шестилетняя Майя и двухлетняя Даниэлла.

Напомним, ранее стало известно, что "Чудо-женщину" Галь Гадот могут забрать в армию. А украинская певица Луна родила сына.

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