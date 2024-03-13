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Звезда "Женского квартала" показала фото с выписки с роддома

13 марта 2024 14:26
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Звезда "Женского квартала" показала фото с выписки с роддома
Украинская юмористка Алина Блажкевич. Фото: instagram.com/alinablazhkevych
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская актриса из "Женского квартала" и "Лиги смеха" Алина Блажкевич родила первенца. Она поделилась милой фотографией из родильного отделения.

Звезда выложила фото в instagram.

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Алина Блажкевич стала счастливой мамой сына

В семье украинских юмористов Алины и Романа Блажкевича пополнение. 10 марта у них родился сын Андрей. Его вес был 3500 г, а рост — 53 см.

Звездная пара уже выписалась из родильного и поделилась радостной фотографией. Алине подарили букеты цветов, а ее муж Роман с улыбкой на устах держит маленького сына. Звезды придумали патриотический способ для поздравлений — открыли сбор на мавик для 128-го батальона 112-го ОБТРО.

Алина и Роман Блажкевич с малышом. Фото: instagram.com/alinablazhkevych
Алина и Роман Блажкевич с малышом. Фото: instagram.com/alinablazhkevych
Алина Блажкевич с малышом. Фото: instagram.com/alinablazhkevych
Алина Блажкевич с малышом. Фото: instagram.com/alinablazhkevych

Алина Блажкевич решила пока не показывать лицо малыша, потому что боится "злых" взглядов. Впрочем, она очень радуется, что теперь их семья стала больше.

"Пока вам его не покажу, потому что я вас знаю, вам бы кого-то и сглазить. А оно мне не надо. Все детали расскажу потом! Главное, что это самая большая радость, которую я когда-либо испытывала в жизни. Мы с Ромой стали официально взрослыми и очень счастливыми", — написала артистка.

Супруги юмористов активно призывают украинцев присоединяться к сбору и помочь их сыну взрослеть в независимой Украине.

Ранее актриса Анна Кошмал поделилась радостной новостью —  в ее семье родился сын.

Также ведущая и ресторатор Татьяна Литвинова призналась, как тяжело пережила роды и что ей пришлось вытерпеть.

рождение
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украинские звезды
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