Звезда "Женского квартала" показала фото с выписки с роддома
Украинская актриса из "Женского квартала" и "Лиги смеха" Алина Блажкевич родила первенца. Она поделилась милой фотографией из родильного отделения.
Звезда выложила фото в instagram.
Алина Блажкевич стала счастливой мамой сына
В семье украинских юмористов Алины и Романа Блажкевича пополнение. 10 марта у них родился сын Андрей. Его вес был 3500 г, а рост — 53 см.
Звездная пара уже выписалась из родильного и поделилась радостной фотографией. Алине подарили букеты цветов, а ее муж Роман с улыбкой на устах держит маленького сына. Звезды придумали патриотический способ для поздравлений — открыли сбор на мавик для 128-го батальона 112-го ОБТРО.
Алина Блажкевич решила пока не показывать лицо малыша, потому что боится "злых" взглядов. Впрочем, она очень радуется, что теперь их семья стала больше.
"Пока вам его не покажу, потому что я вас знаю, вам бы кого-то и сглазить. А оно мне не надо. Все детали расскажу потом! Главное, что это самая большая радость, которую я когда-либо испытывала в жизни. Мы с Ромой стали официально взрослыми и очень счастливыми", — написала артистка.
Супруги юмористов активно призывают украинцев присоединяться к сбору и помочь их сыну взрослеть в независимой Украине.
Ранее актриса Анна Кошмал поделилась радостной новостью — в ее семье родился сын.
Также ведущая и ресторатор Татьяна Литвинова призналась, как тяжело пережила роды и что ей пришлось вытерпеть.
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