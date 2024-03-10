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Плюс ще один Кошмал — зірка "Сватів" поділилася радісною новиною

10 березня 2024 19:04
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Плюс ще один Кошмал — зірка "Сватів" поділилася радісною новиною
Акторка Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська акторка та зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал, повідомила українцям про поповнення в родині.  У її рідного брата нещодавно народився син і артистка стала тітонькою. 

Про це вона розповіла у Stories в Instagram у неділю,10 березня.

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У родині Анни Кошмал поповнення

У суботу, 9 березня, у брата акторки "Сватів" Анни Кошмал Сергія народився син.

Зірка написала, що з суботи вона офіційно — тітонька та їх сім'я поповнилася ще одним Кошмалом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anna Koshmal (@smorkovkina)

"Вчора я стала тітонькою. У мене народився племінник. Мій брат став татом, а я щаслива! Плюс ще один Кошмал! Тож, приймаю вітання", — поділилася з прихильниками акторка.

Артистка не зізналася, як назвали малюка, однак порадувала шанувальників свіженьким фото.

На ньому Анна позує із букетом лілових тюльпанів та щирою посмішкою. 

У простому худі та із мінімумом макіяжу зірка виглядає "по-домашньому".

Плюс ще один Кошмал — зірка "Сватів" поділилася радісною новиною - фото 1
Анна Кошмал стала тітонькою. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Брат Кошмал не є публічною особою, а тому про нього мало що відомо, однак раніше акторка розповідала, що він старший за неї та працює у IT сфері.

Раніше ми писали, що акторку Анну Кошмал захейтили жителі Молдови за відмову говорити з ними російською мовою. А також зірка серіалу "Свати" Олександр Феклістов виїхав з Росії через те, що йому не давали змоги працювати.

діти
родина
Свати
Анна Кошмал
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акторка
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