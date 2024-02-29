Зірка серіалу "Свати" виїхав з Росії — чому актор наважився на такий вибір

Зірка серіалу "Свати" Олександр Феклістов. Фото: instagram.com/feklistovofficial

Зірка серіалу "Свати" Олександр Феклістов розповів, що виїхав з Росії. На такий крок наважився через те, що йому не давали змоги працювати через його антивоєнну позицію.

Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу"І Грянув Грем".

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Олександр Феклістов засудив війну і виїхав

Після того як актор публічно засудив криваву війну в Україні, яку почала Росія, його вистави почали масово скасовувати.

Деякий час після повномасштабного вторгнення Феклістов ще продовжував працювати в Москві, вважаючи, що вони з глядачем потрібні один одному. Але не витримав масових скасувань і поїхав жити в Іспанію. Розповів, що поки не планує повертатися назад.

Коли тільки почалося повномасштабне вторгення Росії в Україну, актор засудив війну.

"Дорогі мої українські колеги! З ким я працював, хто мене пам'ятає. Хочу вам висловити слова солідарності. Ми тут в Росії відчуваємо, звичайно, неймовірний сором у зв'язку з тим, що сталося. Але це все дрібниці порівняно з тим, що терпить зараз Україна", — писав Феклістов у своїх соцмережах у 2022 році.

Він також уточнив, що в Росії намагаються закрити "очі і вуха" людям, але багато хто все добре розуміє.

Хто такий Олександр Феклістов?

Олександр Феклістов — радянський і російський актор театру і кіно, кінорежисер і сценарист.

Найбільш відомий за роллю Олександра Берковича (Сан Санича) в серіалі "Свати".

У 2022 році виступив проти вторгнення Росії в Україну. У квітні записав відеозвернення до України та українців. Ще у 2023 році виїхав з Росії до Іспанії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка "Сватів" перейшла на українську мову. Також ми повідомляли, що зірка серіалу розповів про зверхню поведінку російських акторів.