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Звезда сериала "Сваты" уехал из России — почему актер отважился на такой выбор

29 февраля 2024 16:54
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Звезда сериала "Сваты" уехал из России - почему актер отважился на такой выбор
Звезда сериала "Сваты" Александр Феклистов. Фото: instagram.com/feklistovofficial
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Звезда сериала "Сваты" Александр Феклистов рассказал, что уехал из России. На такой шаг решился из-за того, что ему не позволяли работать из-за его антивоенной позиции.

Об этом он рассказал в интервью YouTube- каналу "И Грянул Грэм".

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Александр Феклистов осудил войну и уехал

После того, как актер публично осудил кровавую войну в Украине, которую начала Россия, его спектакли начали массово отменять.

Некоторое время после полномасштабного вторжения Феклистов еще продолжал работать в Москве, считая, что они со зрителем нужны друг другу. Но не выдержал массовых отмен и уехал жить в Испанию. Рассказал, что пока не собирается возвращаться назад.

 

Когда только началось полномасштабное вторжение России в Украину, актер осудил войну.

"Дорогие мои украинские коллеги! С кем я работал, кто меня помнит. Хочу вам выразить слова солидарности. Мы здесь в России испытываем, конечно, невероятный стыд в связи с произошедшим. Но это все мелочи по сравнению с тем, что терпит сейчас Украина", — писал Феклистов в своих соцсетях в 2022 году.

Он также уточнил, что в России пытаются закрыть "глаза и уши" людям, но многие все хорошо понимают.

Кто такой Александр Феклистов?

Александр Феклистов — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист.

 

Наиболее известен по роли Александра Берковича (Сан Саныча) в сериале "Сваты".

В 2022 году выступил против вторжения России в Украину. В апреле записал видеообращение в Украину и украинцев. Еще в 2023 году уехал из России в Испанию.

Напомним, ранее мы писали, что актриса "Сватов " перешла на украинский язык. Также мы сообщали, что звезда сериала рассказал о пренебрежительном поведении российских актеров.

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