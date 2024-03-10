Плюс еще один Кошмал — звезда "Сватов" поделилась радостной новостью

Актриса Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Известная украинская актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал сообщила украинцам о пополнении в семье. У ее родного брата недавно родился сын и артистка стала тетушкой.

Об этом она рассказала в Stories в Instagram в воскресенье, 10 марта.

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В семье Анны Кошмал пополнение

В субботу, 9 марта, у брата актрисы "Сватов" Анны Кошмал Сергея родился сын.

Звезда написала, что с субботы она официально — тетя, и их семья пополнилась еще одним Кошмалом.

"Вчера я стала тетушкой. У меня родился племянник. Мой брат стал папой, а я счастлива! Плюс еще один Кошмал! Так что принимаю поздравления", — поделилась с поклонниками актриса.

Артистка не призналась, как назвали малыша, однако порадовала поклонников свеженьким фото.

На нем Анна позирует с букетом лиловых тюльпанов и искренней улыбкой.

В простом худи и с минимумом макияжа звезда выглядит "по-домашнему".

Анна Кошмал стала тетушкой. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Брат Кошмал не является публичным лицом, поэтому о нем мало что известно, однако ранее актриса рассказывала, что он старше ее и работает в IT сфере.

Ранее мы писали, что актрису Анну Кошмал захейтили жители Молдовы за отказ говорить с ними на русском языке. А также звезда сериала "Сваты" Александр Феклистов уехал из России из-за того, что ему не давали возможности работать.